В Пекине традиционный танец льва исполнили робо-собаки

© РИА Новости Танцы робольвов и храмовые ярмарки проходят в Пекине в честь начала года Огненной Лошади

ПЕКИН, 17 фев - РИА Новости. Роботы-собаки, облаченные в праздничные костюмы, исполнили традиционный танец льва в пекинском Храме Земли в первый день Китайского Нового года, передает корреспондент РИА Новости

Чуньцзе, или Праздник весны, в этот раз наступил в ночь на 17 февраля (19.00 16 февраля мск). Согласно восточному календарю, начался год Огненной Лошади, который завершится 5 февраля 2027 года. Длинные выходные по случаю праздника в КНР в этом году начались с 15 февраля и продлятся до 23 февраля.

В первый день Нового года в Китае принято посещать "храмовые ярмарки", или "мяохуэй", которые обычно проводятся на территориях храмов или в парках неподалеку от них. Кроме того, в Китае считается, что первые пять дней нового года предназначены для встреч. Родственники, друзья, одноклассники, сослуживцы навещают и поздравляют друг друга с Новым годом, дарят подарки.

Во вторник ранним утром тысячи жителей Пекина вышли на улицы города для того, чтобы посмотреть традиционный праздничный танец льва. В Храме Земли, расположенном в северной части города, во вторник открылся традиционный праздничный фестиваль, артисты в красочных костюмах львов под бой барабанов и тарелок развлекали зрителей акробатическими трюками и танцами. В этом году среди "артистов" были и робо-собаки, облаченные в праздничные костюмы львов. Согласно традиционным верованиям, танец льва отпугивает злых духов и привлекает удачу. Железные псы продемонстрировали публике достижения китайской робототехники, вставая на задние лапы и подпрыгивая в такт музыке.

На ярмарке, помимо робо-собак, можно было встретить и человекоподобных роботов. Они поздравляли гостей с Праздником весны, а также выступали на сцене вместе с живыми людьми. Роботы постепенно становятся непременным атрибутом празднования Китайского Нового года. В новогоднем гала-концерте на Центральном телевидении Китая в этом году "приняло участие" большое количество роботов, они были задействованы в юмористических сценках и танцевальных постановках вместе с живыми актерами.

Сфера робототехники, в особенности направление по созданию человекоподобных роботов, активно развивается в Китае. В январе 2026 года китайские СМИ сообщили об открытии в Шанхае первой в Китае базы для тренировки роботов-гуманоидов. Данный центр будет обучать роботов из различных отраслей выполнять разнообразные задачи, а собранные данные будут передаваться разработчикам для дальнейшей оптимизации уровня интеллекта роботов.