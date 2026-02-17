Патрушев поздравил военных с предстоящим Днем защитника Отечества

"Среди прочего, Петр I говорил: "Надеясь на мир, не надлежит ослабевать в военном деле". Эту фразу с особым смыслом хочу процитировать накануне Дня Защитника Отечества и выразить слова признательности тем, кто сегодня приближает Победу, тем, кто выполняет боевые задачи в армии и на флоте, а также трудится на предприятиях оборонно-промышленного комплекса", - сказал Патрушев.