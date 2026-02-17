https://ria.ru/20260217/patrushev-2074882118.html
Патрушев поздравил военных с предстоящим Днем защитника Отечества
2026-02-17T10:25:00+03:00
безопасность, россия, николай патрушев, петр i
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев поздравил российских военных с предстоящим Днем защитника Отечества.
В интервью aif.ru Патрушев
напомнил, что в нынешнем году исполнится 330 лет российскому флоту, созданием которого Россия
обязана своему первому императору Петру I
.
"Среди прочего, Петр I говорил: "Надеясь на мир, не надлежит ослабевать в военном деле". Эту фразу с особым смыслом хочу процитировать накануне Дня Защитника Отечества и выразить слова признательности тем, кто сегодня приближает Победу, тем, кто выполняет боевые задачи в армии и на флоте, а также трудится на предприятиях оборонно-промышленного комплекса", - сказал Патрушев.