Патрушев поздравил военных с предстоящим Днем защитника Отечества - РИА Новости, 17.02.2026
10:25 17.02.2026
Патрушев поздравил военных с предстоящим Днем защитника Отечества
Патрушев поздравил военных с предстоящим Днем защитника Отечества
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев поздравил российских военных с предстоящим Днем защитника Отечества. РИА Новости, 17.02.2026
безопасность
россия
николай патрушев
петр i
https://ria.ru/20260217/patrushev-2074871373.html
россия
2026
безопасность, россия, николай патрушев, петр i
Безопасность, Россия, Николай Патрушев, Петр I
Патрушев поздравил военных с предстоящим Днем защитника Отечества

Патрушев процитировал Петра I в преддверии Дня защитника Отечества

Николай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев поздравил российских военных с предстоящим Днем защитника Отечества.
В интервью aif.ru Патрушев напомнил, что в нынешнем году исполнится 330 лет российскому флоту, созданием которого Россия обязана своему первому императору Петру I.
"Среди прочего, Петр I говорил: "Надеясь на мир, не надлежит ослабевать в военном деле". Эту фразу с особым смыслом хочу процитировать накануне Дня Защитника Отечества и выразить слова признательности тем, кто сегодня приближает Победу, тем, кто выполняет боевые задачи в армии и на флоте, а также трудится на предприятиях оборонно-промышленного комплекса", - сказал Патрушев.
Большой противолодочный корабль проекта 1155 Адмирал Левченко Северного флота ВМФ России во время совместных военных учений России и Белоруссии Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Для защиты российских судов нужно больше военных кораблей, заявил Патрушев
БезопасностьРоссияНиколай ПатрушевПетр I
 
 
