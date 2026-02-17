https://ria.ru/20260217/patrushev-2074871882.html
Патрушев рассказал о возвращении "дипломатии канонерок" на море
2026-02-17T09:47:00+03:00
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. События в Венесуэле и вокруг Ирана говорят о возвращении "дипломатии канонерок", но гегемония Запада на море во многом ушла в прошлое, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Факты говорят о том, что море вновь становится плацдармом для военных агрессий. Возвращается старая практика "дипломатии канонерок", о чем говорят события в Венесуэле
или вокруг Ирана", - сказал Патрушев
в интервью aif.ru
.
Но не стоит судить по действиям одних лишь западных стран, добавил он.
"Запад господствовал на морях долго, вплоть до начала нынешнего столетия, но сейчас его гегемония во многом осталась в прошлом", - отметил Патрушев.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро
и его супругу Силию Флорес
захватили и вывезли в Нью-Йорк
. Президент США Дональд Трамп
заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму". Мадуро и его супруга в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
На минувшей неделе президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана
, выразив надежду, что Тегеран
согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".