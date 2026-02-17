Патрушев рассказал о возвращении "дипломатии канонерок" на море

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. События в Венесуэле и вокруг Ирана говорят о возвращении "дипломатии канонерок", но гегемония Запада на море во многом ушла в прошлое, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"Факты говорят о том, что море вновь становится плацдармом для военных агрессий. Возвращается старая практика "дипломатии канонерок", о чем говорят события в Венесуэле или вокруг Ирана", - сказал Патрушев в интервью aif.ru

Но не стоит судить по действиям одних лишь западных стран, добавил он.

"Запад господствовал на морях долго, вплоть до начала нынешнего столетия, но сейчас его гегемония во многом осталась в прошлом", - отметил Патрушев.