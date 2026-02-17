Рейтинг@Mail.ru
09:47 17.02.2026
Патрушев рассказал о возвращении "дипломатии канонерок" на море
Патрушев рассказал о возвращении "дипломатии канонерок" на море
в мире
венесуэла
сша
иран
николай патрушев
николас мадуро
дональд трамп
в мире, венесуэла, сша, иран, николай патрушев, николас мадуро, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Иран, Николай Патрушев, Николас Мадуро, Дональд Трамп
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. События в Венесуэле и вокруг Ирана говорят о возвращении "дипломатии канонерок", но гегемония Запада на море во многом ушла в прошлое, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Факты говорят о том, что море вновь становится плацдармом для военных агрессий. Возвращается старая практика "дипломатии канонерок", о чем говорят события в Венесуэле или вокруг Ирана", - сказал Патрушев в интервью aif.ru.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Мир стоит на пороге большой войны
4 января, 08:00
Но не стоит судить по действиям одних лишь западных стран, добавил он.
"Запад господствовал на морях долго, вплоть до начала нынешнего столетия, но сейчас его гегемония во многом осталась в прошлом", - отметил Патрушев.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму". Мадуро и его супруга в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
На минувшей неделе президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Последствия атаки США по порту Ла-Гуайра в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Турции назвали события в Венесуэле началом системных изменений в мире
6 января, 09:46
 
