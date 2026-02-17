Силы ВМФ должны постоянно защищать российские суда, заявил Патрушев

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Внушительные силы Военно-морского флота РФ должны постоянно находиться на защите торговых судов России от пиратских атак со стороны Запада, в том числе в регионах, удаленных от территории страны, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.