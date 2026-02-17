Рейтинг@Mail.ru
Силы ВМФ должны постоянно защищать российские суда, заявил Патрушев - РИА Новости, 17.02.2026
09:47 17.02.2026
Силы ВМФ должны постоянно защищать российские суда, заявил Патрушев
Силы ВМФ должны постоянно защищать российские суда, заявил Патрушев
безопасность, россия, париж, мурманск, николай патрушев, джон хили, вмс франции
Безопасность, Россия, Париж, Мурманск, Николай Патрушев, Джон Хили, ВМС Франции
Силы ВМФ должны постоянно защищать российские суда, заявил Патрушев

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкБазовый тральщик "Александр Обухов" проекта 12700 "Александрит" на учениях по развертыванию сил Балтийского флота для обеспечения безопасности судоходства
Базовый тральщик "Александр Обухов" проекта 12700 "Александрит" на учениях по развертыванию сил Балтийского флота для обеспечения безопасности судоходства. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Внушительные силы Военно-морского флота РФ должны постоянно находиться на защите торговых судов России от пиратских атак со стороны Запада, в том числе в регионах, удаленных от территории страны, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
В интервью aif.ru Патрушев, говоря об ответных мерах на атаки Запада на российские торговые суда, назвал отечественный Военно-Морской флот лучшим гарантом безопасности судоходства.
"На основных морских направлениях, в том числе в удаленных от России регионах, на постоянной основе должны находиться внушительные силы, готовые охладить пыл западных корсаров", - подчеркнул Патрушев.
ВМС Франции 22 января задержали следовавший из Мурманска танкер Grinch в Средиземном море для проверки принадлежности судна, которое Париж подозревал в использовании ложного флага. Операция по задержанию танкера была проведена при содействии союзников Парижа, в частности – Британии. В конце января британский министр обороны Джон Хили заявил, что Лондон рассматривает дальнейшие варианты применения военных при задержании танкеров и совместно с другими странами изучает юридические основания для этого.
