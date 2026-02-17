Силы ВМФ должны постоянно защищать российские суда, заявил Патрушев

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Внушительные силы Военно-морского флота РФ должны постоянно находиться на защите торговых судов России от пиратских атак со стороны Запада, в том числе в регионах, удаленных от территории страны, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"На основных морских направлениях, в том числе в удаленных от России регионах, на постоянной основе должны находиться внушительные силы, готовые охладить пыл западных корсаров", - подчеркнул Патрушев.
ВМС Франции 22 января задержали следовавший из Мурманска танкер Grinch в Средиземном море для проверки принадлежности судна, которое Париж подозревал в использовании ложного флага. Операция по задержанию танкера была проведена при содействии союзников Парижа, в частности – Британии. В конце января британский министр обороны Джон Хили заявил, что Лондон рассматривает дальнейшие варианты применения военных при задержании танкеров и совместно с другими странами изучает юридические основания для этого.