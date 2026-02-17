Рейтинг@Mail.ru
Для защиты российских судов нужно больше военных кораблей, заявил Патрушев
09:45 17.02.2026
Для защиты российских судов нужно больше военных кораблей, заявил Патрушев
безопасность
россия
париж
мурманск
николай патрушев
джон хили
вмс франции
россия
париж
мурманск
Безопасность, Россия, Париж, Мурманск, Николай Патрушев, Джон Хили, ВМС Франции
Большой противолодочный корабль проекта 1155 "Адмирал Левченко" Северного флота ВМФ России во время совместных военных учений России и Белоруссии "Запад-2025"
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Для защиты российских торговых судов в дальних морях требуется намного больше кораблей Военно-Морского флота РФ, чем сейчас, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
В интервью aif.ru Патрушев, говоря об ответных мерах на пиратские атаки Запада на российские торговые суда, назвал отечественный ВМФ лучшим гарантом безопасности судоходства.
"Не скрою, сейчас наш ВМФ выполняет задачи по защите морской торговли с достаточно высоким напряжением сил. Кораблей дальней морской и океанской зоны, способных долгое время автономно действовать на значительном удалении от своих баз, требуется намного больше", - сказал Патрушев.
ВМС Франции 22 января задержали следовавший из Мурманска танкер Grinch в Средиземном море для проверки принадлежности судна, которое Париж подозревал в использовании ложного флага. Операция по задержанию танкера была проведена при содействии союзников Парижа, в частности – Британии. В конце января британский министр обороны Джон Хили заявил, что Лондон рассматривает дальнейшие варианты применения военных при задержании танкеров и совместно с другими странами изучает юридические основания для этого.
Путин рассказал о технологии, которая определит завтрашний день ВМФ
24 июля 2025, 17:46
Путин рассказал о технологии, которая определит завтрашний день ВМФ
24 июля 2025, 17:46
 
Безопасность Россия Париж Мурманск Николай Патрушев Джон Хили ВМС Франции
 
 
Заголовок открываемого материала