Для защиты российских судов нужно больше военных кораблей, заявил Патрушев

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Для защиты российских торговых судов в дальних морях требуется намного больше кораблей Военно-Морского флота РФ, чем сейчас, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Не скрою, сейчас наш ВМФ выполняет задачи по защите морской торговли с достаточно высоким напряжением сил. Кораблей дальней морской и океанской зоны, способных долгое время автономно действовать на значительном удалении от своих баз, требуется намного больше", - сказал Патрушев.