Для защиты российских судов нужно больше военных кораблей, заявил Патрушев

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Для защиты российских торговых судов в дальних морях требуется намного больше кораблей Военно-Морского флота РФ, чем сейчас, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Не скрою, сейчас наш ВМФ выполняет задачи по защите морской торговли с достаточно высоким напряжением сил. Кораблей дальней морской и океанской зоны, способных долгое время автономно действовать на значительном удалении от своих баз, требуется намного больше", - сказал Патрушев.
ВМС Франции 22 января задержали следовавший из Мурманска танкер Grinch в Средиземном море для проверки принадлежности судна, которое Париж подозревал в использовании ложного флага. Операция по задержанию танкера была проведена при содействии союзников Парижа, в частности – Британии. В конце января британский министр обороны Джон Хили заявил, что Лондон рассматривает дальнейшие варианты применения военных при задержании танкеров и совместно с другими странами изучает юридические основания для этого.
