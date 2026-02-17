https://ria.ru/20260217/patrushev-2074870708.html
Патрушев объяснил необходимость отпора атакам Запада на суда России
Патрушев объяснил необходимость отпора атакам Запада на суда России - РИА Новости, 17.02.2026
Патрушев объяснил необходимость отпора атакам Запада на суда России
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев объяснил необходимость жесткого отпора на пиратские атаки со стороны Запада на российские РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T09:43:00+03:00
2026-02-17T09:43:00+03:00
2026-02-17T09:47:00+03:00
2026
Патрушев объяснил необходимость отпора атакам Запада на суда России
Патрушев объяснил необходимость отпора атакам Запада на торговые суда РФ
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев объяснил необходимость жесткого отпора на пиратские атаки со стороны Запада на российские торговые суда: если этого не сделать, то англичане, французы и даже прибалты обнаглеют до попытки наглухо заблокировать России доступ к морям как минимум в Атлантике.
Пиратские атаки на российские торговые суда говорят о том, что Запад хочет парализовать внешнюю торговлю России
, и есть данные, что эти нападения будут учащаться, заявил Патрушев
в интервью
aif.ru.
"Если же мы не дадим им жесткий отпор, то скоро англичане, французы и даже прибалты обнаглеют до такой степени, что попытаются наглухо заблокировать нашей стране доступ к морям как минимум в атлантическом бассейне", - сказал помощник главы государства.
ВМС Франции
22 января задержали следовавший из Мурманска
танкер Grinch в Средиземном море
для проверки принадлежности судна, которое Париж
подозревал в использовании ложного флага. Операция по задержанию танкера была проведена при содействии союзников Парижа, в частности – Британии. В конце января британский министр обороны Джон Хили
заявил, что Лондон
рассматривает дальнейшие варианты применения военных при задержании танкеров и совместно с другими странами изучает юридические основания для этого.