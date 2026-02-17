Патрушев объяснил необходимость отпора атакам Запада на суда России

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев объяснил необходимость жесткого отпора на пиратские атаки со стороны Запада на российские торговые суда: если этого не сделать, то англичане, французы и даже прибалты обнаглеют до попытки наглухо заблокировать России доступ к морям как минимум в Атлантике.

