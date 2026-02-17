Патрушев призвал сделать ставку на высокотехнологичный ВМФ

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия должна сделать ставку на создание высокотехнологичного военно-морского флота, это отражено в программе кораблестроения ВМФ до 2050 года, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Президенту России Владимиру Путину скоро представят уточненную программу кораблестроения ВМФ РФ до 2050 года, в которую войдут требования по созданию кораблей, необходимых для защиты отечественных торговых судов от пиратских атак со стороны Запада, сообщил Патрушев в интервью aif.ru . Он напомнил, что Путин ранее утвердил новую Стратегию развития ВМФ РФ и программу кораблестроения органов ФСБ

"России требуется сбалансированный флот, способный решать все насущные задачи и отвечать требованиям времени, прежде всего технологическим", - сказал Патрушев.

По его словам, сейчас военно-морское дело кардинально меняется - совсем недавно в состав флота вошли безэкипажные катера, но в недалеком будущем ведущие флоты мира массово пополнятся безэкипажными кораблями, как минимум, класса "корвет", будут внедрены еще десятки новейших технологий, которые полностью изменят облик войны на море.