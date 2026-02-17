Рейтинг@Mail.ru
Попытки морской блокады России абсолютно нелегальны, заявил Патрушев - РИА Новости, 17.02.2026
09:41 17.02.2026 (обновлено: 09:47 17.02.2026)
Попытки морской блокады России абсолютно нелегальны, заявил Патрушев
россия, николай патрушев, в мире
Россия, Николай Патрушев, В мире
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПомощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Любые попытки морской блокады России абсолютно нелегальны с точки зрения международного права, а используемое Евросоюзом понятие "теневой флот" - это юридическая фикция, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Любые попытки морской блокады нашей страны абсолютно нелегальны с точки зрения международного права, да и понятие "теневого флота", которым представители ЕС размахивают на каждом углу, является юридической фикцией", - сказал Патрушев в интервью aif.ru.
ВМС Франции 22 января задержали следовавший из Мурманска танкер Grinch в Средиземном море для проверки принадлежности судна, которое Париж подозревал в использовании ложного флага. Операция по задержанию танкера была проведена при содействии союзников Парижа, в частности – Британии. В конце января британский министр обороны Джон Хили заявил, что Лондон рассматривает дальнейшие варианты применения военных при задержании танкеров и совместно с другими странами изучает юридические основания для этого.
Корабли НАТО во время совместных учений Baltops в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Патрушев рассказал о формировании группировки НАТО на Балтике
Россия Николай Патрушев В мире
 
 
