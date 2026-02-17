Рейтинг@Mail.ru
Патрушев: Россия тоже может заинтересоваться судами с европейскими флагами - РИА Новости, 17.02.2026
09:39 17.02.2026 (обновлено: 09:47 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/patrushev-2074869485.html
Патрушев: Россия тоже может заинтересоваться судами с европейскими флагами
в мире
россия
европа
николай патрушев
в мире, россия, европа, николай патрушев
В мире, Россия, Европа, Николай Патрушев
Патрушев: Россия тоже может заинтересоваться судами с европейскими флагами

Патрушев: РФ при блокаде может заинтересоваться судами под европейскими флагами

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия в случае возможной морской блокады со стороны Европы тоже может заинтересоваться судами под европейскими флагами, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Любые попытки морской блокады России абсолютно нелегальны с точки зрения международного права, а используемое Евросоюзом понятие "теневой флот" - это юридическая фикция, сказал Патрушев в интервью aif.ru. В качестве первого ответного шага на возможные попытки морской блокады РФ Москва задействует политико-дипломатические и правовые механизмы, указал Патрушев. Если же блокаду не удастся снять правовым путем, ее будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот РФ, подчеркнул помощник главы государства.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Патрушев рассказал о планах НАТО
Вчера, 09:38
"Не будем забывать, что под европейскими флагами по морям ходит множество судов. Нам тоже может стать интересно, что они перевозят и куда", - отметил Патрушев.
ВМС Франции 22 января задержали следовавший из Мурманска танкер Grinch в Средиземном море для проверки принадлежности судна, которое Париж подозревал в использовании ложного флага. Операция по задержанию танкера была проведена при содействии союзников Парижа, в частности – Британии. В конце января британский министр обороны Джон Хили заявил, что Лондон рассматривает дальнейшие варианты применения военных при задержании танкеров и совместно с другими странами изучает юридические основания для этого.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Патрушев: при морской блокаде Россия сначала задействует правовые механизмы
Вчера, 09:35
 
В миреРоссияЕвропаНиколай Патрушев
 
 
