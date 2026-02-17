https://ria.ru/20260217/patrushev-2074868358.html
Патрушев назвал ВМФ лучшим гарантом безопасности судоходства
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, говоря об ответных мерах на пиратские атаки Запада на российские торговые суда, назвал отечественный Военно-Морской флот лучшим гарантом безопасности судоходства.
Меры реагирования на западные атаки на российские торговые суда вырабатываются, в том числе по линии Морской коллегии, заявил Патрушев
в интервью aif.ru
.
"Считаем, что, как и во все времена, лучшим гарантом безопасности судоходства является военно-морской флот", - подчеркнул Патрушев.
По его словам, текущая ситуация показывает, что из всех видов вооруженных сил именно флот является наиболее мощным и одновременно гибким геополитическим инструментом, пригодным для активного применения как в мирное время, так и в период вооруженного конфликта.
"Наличие флота, способность защищать нашу экономическую деятельность на море, вывозить нашу нефть, зерно, удобрения является условием для нормальной жизнедеятельности государства", - добавил Патрушев.
ВМС Франции
22 января задержали следовавший из Мурманска
танкер Grinch в Средиземном море
для проверки принадлежности судна, которое Париж
подозревал в использовании ложного флага. Операция по задержанию танкера была проведена при содействии союзников Парижа, в частности – Британии. В конце января британский министр обороны Джон Хили
заявил, что Лондон
рассматривает дальнейшие варианты применения военных при задержании танкеров и совместно с другими странами изучает юридические основания для этого.