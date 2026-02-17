Патрушев назвал ВМФ лучшим гарантом безопасности судоходства

"Считаем, что, как и во все времена, лучшим гарантом безопасности судоходства является военно-морской флот", - подчеркнул Патрушев.

По его словам, текущая ситуация показывает, что из всех видов вооруженных сил именно флот является наиболее мощным и одновременно гибким геополитическим инструментом, пригодным для активного применения как в мирное время, так и в период вооруженного конфликта.