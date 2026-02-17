Рейтинг@Mail.ru
Патрушев назвал ВМФ лучшим гарантом безопасности судоходства - РИА Новости, 17.02.2026
09:36 17.02.2026
Патрушев назвал ВМФ лучшим гарантом безопасности судоходства
Патрушев назвал ВМФ лучшим гарантом безопасности судоходства
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, говоря об ответных мерах на пиратские атаки Запада на российские торговые суда,... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T09:36:00+03:00
2026-02-17T09:36:00+03:00
россия
париж
мурманск
николай патрушев
джон хили
вмс франции
безопасность
россия
париж
мурманск
россия, париж, мурманск, николай патрушев, джон хили, вмс франции, безопасность
Россия, Париж, Мурманск, Николай Патрушев, Джон Хили, ВМС Франции, Безопасность
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВМФ России на борту корвета "Громкий"
Военнослужащий ВМФ России на борту корвета Громкий - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВМФ России на борту корвета "Громкий". Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, говоря об ответных мерах на пиратские атаки Запада на российские торговые суда, назвал отечественный Военно-Морской флот лучшим гарантом безопасности судоходства.
Меры реагирования на западные атаки на российские торговые суда вырабатываются, в том числе по линии Морской коллегии, заявил Патрушев в интервью aif.ru.
"Считаем, что, как и во все времена, лучшим гарантом безопасности судоходства является военно-морской флот", - подчеркнул Патрушев.
По его словам, текущая ситуация показывает, что из всех видов вооруженных сил именно флот является наиболее мощным и одновременно гибким геополитическим инструментом, пригодным для активного применения как в мирное время, так и в период вооруженного конфликта.
"Наличие флота, способность защищать нашу экономическую деятельность на море, вывозить нашу нефть, зерно, удобрения является условием для нормальной жизнедеятельности государства", - добавил Патрушев.
ВМС Франции 22 января задержали следовавший из Мурманска танкер Grinch в Средиземном море для проверки принадлежности судна, которое Париж подозревал в использовании ложного флага. Операция по задержанию танкера была проведена при содействии союзников Парижа, в частности – Британии. В конце января британский министр обороны Джон Хили заявил, что Лондон рассматривает дальнейшие варианты применения военных при задержании танкеров и совместно с другими странами изучает юридические основания для этого.
РоссияПарижМурманскНиколай ПатрушевДжон ХилиВМС ФранцииБезопасность
 
 
