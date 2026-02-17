Рейтинг@Mail.ru
Патрушев раскрыл, какой будет ответ на возможную морскую блокаду России - РИА Новости, 17.02.2026
09:35 17.02.2026
Патрушев раскрыл, какой будет ответ на возможную морскую блокаду России
Патрушев раскрыл, какой будет ответ на возможную морскую блокаду России - РИА Новости, 17.02.2026
Патрушев раскрыл, какой будет ответ на возможную морскую блокаду России
Если возможную морскую блокаду России европейцами не удастся снять правовым путем, ее будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот РФ, заявил помощник... РИА Новости, 17.02.2026
Патрушев раскрыл, какой будет ответ на возможную морскую блокаду России

Патрушев: если возможную морскую блокаду РФ не снимут, ее прорвет флот

© Минобороны РоссииПодводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота выполнила пуск крылатой ракеты "Калибр" по береговой цели
Подводная лодка Волхов Тихоокеанского флота выполнила пуск крылатой ракеты Калибр по береговой цели - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Минобороны России
Подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота выполнила пуск крылатой ракеты "Калибр" по береговой цели. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Если возможную морскую блокаду России европейцами не удастся снять правовым путем, ее будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот РФ, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Любые попытки морской блокады России абсолютно нелегальны с точки зрения международного права, а используемое Евросоюзом понятие "теневой флот" - это юридическая фикция, сказал Патрушев в интервью aif.ru. В качестве первого ответного шага на возможные попытки морской блокады РФ Москва задействует политико-дипломатические и правовые механизмы, сообщил Патрушев.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Запад все чаще станет нападать на российские торговые суда, заявил Патрушев
Вчера, 09:33
"Если мирным путем урегулировать эту ситуацию не получится, то блокаду будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот", - подчеркнул он.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Финляндия получает корветы, способные атаковать Россию, заявил Патрушев
Вчера, 09:33
 
