Патрушев раскрыл, какой будет ответ на возможную морскую блокаду России

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Если возможную морскую блокаду России европейцами не удастся снять правовым путем, ее будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот РФ, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Любые попытки морской блокады России абсолютно нелегальны с точки зрения международного права, а используемое Евросоюзом понятие "теневой флот" - это юридическая фикция, сказал Патрушев в интервью aif.ru. В качестве первого ответного шага на возможные попытки морской блокады РФ Москва задействует политико-дипломатические и правовые механизмы, сообщил Патрушев.

"Если мирным путем урегулировать эту ситуацию не получится, то блокаду будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот", - подчеркнул он.