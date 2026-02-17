https://ria.ru/20260217/patrushev-2074867750.html
Патрушев раскрыл, какой будет ответ на возможную морскую блокаду России
Патрушев раскрыл, какой будет ответ на возможную морскую блокаду России
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Если возможную морскую блокаду России европейцами не удастся снять правовым путем, ее будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот РФ, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Любые попытки морской блокады России абсолютно нелегальны с точки зрения международного права, а используемое Евросоюзом понятие "теневой флот" - это юридическая фикция, сказал Патрушев в интервью aif.ru. В качестве первого ответного шага на возможные попытки морской блокады РФ Москва задействует политико-дипломатические и правовые механизмы, сообщил Патрушев.
"Если мирным путем урегулировать эту ситуацию не получится, то блокаду будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот", - подчеркнул он.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.