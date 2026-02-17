Патрушев: при морской блокаде Россия сначала задействует правовые механизмы

"Тем не менее, в качестве первого шага мы задействуем общепризнанные политико-дипломатические и правовые механизмы. Но будем честны – надежды на то, что Запад сохранил хоть малую толику уважения к дипломатии и праву, почти не осталось", - отметил Патрушев.