Патрушев: при морской блокаде Россия сначала задействует правовые механизмы - РИА Новости, 17.02.2026
09:35 17.02.2026 (обновлено: 09:47 17.02.2026)
Патрушев: при морской блокаде Россия сначала задействует правовые механизмы
россия, москва, николай патрушев
Россия, Москва, Николай Патрушев
Патрушев: при морской блокаде Россия сначала задействует правовые механизмы

Патрушев: Россия задействует правовые механизмы при попытках морской блокады

Николай Патрушев
Николай Патрушев
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Николай Патрушев . Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В качестве первого ответного шага на возможные попытки морской блокады России Москва задействует политико-дипломатические и правовые механизмы, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Любые попытки морской блокады России абсолютно нелегальны с точки зрения международного права, а используемое Евросоюзом понятие "теневой флот" - это юридическая фикция, сказал Патрушев в интервью aif.ru.
"Тем не менее, в качестве первого шага мы задействуем общепризнанные политико-дипломатические и правовые механизмы. Но будем честны – надежды на то, что Запад сохранил хоть малую толику уважения к дипломатии и праву, почти не осталось", - отметил Патрушев.
Запад все чаще станет нападать на российские торговые суда, заявил Патрушев
Россия Москва Николай Патрушев
 
 
