Патрушев: при морской блокаде Россия сначала задействует правовые механизмы
Патрушев: при морской блокаде Россия сначала задействует правовые механизмы - РИА Новости, 17.02.2026
Патрушев: при морской блокаде Россия сначала задействует правовые механизмы
В качестве первого ответного шага на возможные попытки морской блокады России Москва задействует политико-дипломатические и правовые механизмы, заявил помощник... РИА Новости, 17.02.2026
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В качестве первого ответного шага на возможные попытки морской блокады России Москва задействует политико-дипломатические и правовые механизмы, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Любые попытки морской блокады России
абсолютно нелегальны с точки зрения международного права, а используемое Евросоюзом понятие "теневой флот" - это юридическая фикция, сказал Патрушев
в интервью
aif.ru.
"Тем не менее, в качестве первого шага мы задействуем общепризнанные политико-дипломатические и правовые механизмы. Но будем честны – надежды на то, что Запад сохранил хоть малую толику уважения к дипломатии и праву, почти не осталось", - отметил Патрушев.