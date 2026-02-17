Оскорбительно высказывавшегося о российском паспорте лишили гражданства

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Уроженца одного из государств ближнего зарубежья, который на видео оскорбительно высказывался о паспорте гражданина РФ, лишили гражданства России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Личность мужчины установили – им оказался 30-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья, получивший российское гражданство в 2020 году. Паспорт гражданина РФ ему был выдан в Республике Карелия. По данному факту миграционная служба МВД России назначила проверку. Ситуация была взята на контроль руководством службы.
Как добавила Волк, по результатам проверки в отношении мужчины вынесено заключение о совершении действий, создающих угрозу национальной безопасности России.
"Министерством внутренних дел по Республике Карелия гражданство Российской Федерации данного лица прекращено. Ранее выданные ему паспорта гражданина Российской Федерации признаны недействительными", - написала она в своем канале на платформе Max.
Названы организации, которые имеют право требовать копию паспорта
15 февраля, 02:10