Оскорбительно высказывавшегося о российском паспорте лишили гражданства - РИА Новости, 17.02.2026
20:02 17.02.2026 (обновлено: 22:16 17.02.2026)
Оскорбительно высказывавшегося о российском паспорте лишили гражданства
россия, республика карелия, ирина волк, происшествия
Россия, Республика Карелия, Ирина Волк, Происшествия
Оскорбительно высказывавшегося о российском паспорте лишили гражданства

Оскорбительно высказывавшегося о российском паспорте лишили гражданства России

© РИА Новости / Сергей Батурин
Посетитель с российским паспортом - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Посетитель с российским паспортом. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Уроженца одного из государств ближнего зарубежья, который на видео оскорбительно высказывался о паспорте гражданина РФ, лишили гражданства России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Волк отметила, что в январе в интернете распространилось видео с оскорбительными высказываниями неизвестного о паспорте гражданина РФ.
Личность мужчины установили – им оказался 30-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья, получивший российское гражданство в 2020 году. Паспорт гражданина РФ ему был выдан в Республике Карелия. По данному факту миграционная служба МВД России назначила проверку. Ситуация была взята на контроль руководством службы.
Как добавила Волк, по результатам проверки в отношении мужчины вынесено заключение о совершении действий, создающих угрозу национальной безопасности России.
"Министерством внутренних дел по Республике Карелия гражданство Российской Федерации данного лица прекращено. Ранее выданные ему паспорта гражданина Российской Федерации признаны недействительными", - написала она в своем канале на платформе Max.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
