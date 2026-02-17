https://ria.ru/20260217/pashinyan-2074860499.html
Гражданская жена Пашиняна заявила о завершении их брака
Гражданская жена Пашиняна заявила о завершении их брака
Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила о завершении их гражданского брака. РИА Новости, 17.02.2026
в мире
никол пашинян
армения
Гражданская жена Пашиняна заявила о завершении их брака
Анна Акопян заявила о завершении гражданского брака с Николом Пашиняном