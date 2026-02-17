Рейтинг@Mail.ru
09:07 17.02.2026 (обновлено: 12:10 17.02.2026)
Гражданская жена Пашиняна заявила о завершении их брака
Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила о завершении их гражданского брака. РИА Новости, 17.02.2026
Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 17 фев — РИА Новости. Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила о завершении их гражданского брака.
"Дорогие соотечественники. Сообщаю, что мой гражданский брак с премьер-министром Николом Пашиняном завершен. Прошу всех быть сдержанными и корректными в отношении этой темы", — написала она в Facebook*.

Другие подробности Акопян не привела.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
