"Остерра" завершила строительство второго ветрозащитного экрана

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Порт "Остерра" (ранее "Дальтрансуголь", входит в "Портовый Альянс") завершил строительство защитного экрана высотой 25 метров и протяженностью 822 метра,сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что экран предотвратит попадание переносимой ветром угольной пыли в акваторию порта и ближайший поселок Токи. Эффективность пылеподавления – 76,5%. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на март 2026 года.

Ветрозащитный экран состоит из девяти секций. Общий вес опорных 25-метровых металлоконструкций — 1,5 тысячи тонн. Это вертикальные стойки и соединительные связи. Они удерживают 27 тысяч перфорированных панелей.

"Этот ветрозащитный экран почти с девятиэтажный дом. Для нас это был вызов: такая высота требует особой устойчивости. Конструкторы учли все ветровые нагрузки. Прочность придает фундамент глубиной семь метров. Сейчас готовим документы к вводу объекта в эксплуатацию", – подчеркнула начальник отдела капитального строительства порта "Остерра" Диана Калабина, ее слова приводит пресс-служба компании.

Второй ветрозащитный экран стал частью кольцевой защитной конструкции из четырех частей общей протяженностью 2,5 километра. Первый экран уже в работе. Для третьего строится фундамент, готовность — 80%. Строительство четвертого запланировано на 2027-2028 годы.

"Остерра" последовательно реализует комплекс мер по снижению воздействия на окружающую среду. Для защиты акватории и поселка Токи на терминале на всех этапах перегрузки угля уже применяются системы пылеподавления: на стакерах-реклаймерах, конвейерных лентах, судопогрузочных машинах, а также аспирационные системы и брикетирование угольной пыли.