"Остерра" завершила строительство второго ветрозащитного экрана

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Порт "Остерра" (ранее "Дальтрансуголь", входит в "Портовый Альянс") завершил строительство защитного экрана высотой 25 метров и протяженностью 822 метра,сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что экран предотвратит попадание переносимой ветром угольной пыли в акваторию порта и ближайший поселок Токи. Эффективность пылеподавления – 76,5%. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на март 2026 года.
Ветрозащитный экран состоит из девяти секций. Общий вес опорных 25-метровых металлоконструкций — 1,5 тысячи тонн. Это вертикальные стойки и соединительные связи. Они удерживают 27 тысяч перфорированных панелей.
"Этот ветрозащитный экран почти с девятиэтажный дом. Для нас это был вызов: такая высота требует особой устойчивости. Конструкторы учли все ветровые нагрузки. Прочность придает фундамент глубиной семь метров. Сейчас готовим документы к вводу объекта в эксплуатацию", – подчеркнула начальник отдела капитального строительства порта "Остерра" Диана Калабина, ее слова приводит пресс-служба компании.
Второй ветрозащитный экран стал частью кольцевой защитной конструкции из четырех частей общей протяженностью 2,5 километра. Первый экран уже в работе. Для третьего строится фундамент, готовность — 80%. Строительство четвертого запланировано на 2027-2028 годы.
"Остерра" последовательно реализует комплекс мер по снижению воздействия на окружающую среду. Для защиты акватории и поселка Токи на терминале на всех этапах перегрузки угля уже применяются системы пылеподавления: на стакерах-реклаймерах, конвейерных лентах, судопогрузочных машинах, а также аспирационные системы и брикетирование угольной пыли.
В 2025 году в экологическую модернизацию и природоохранные мероприятия компания вложила свыше 800 миллионов рублей, а за 5 лет – более 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, терминал активно вовлекает местное сообщество в экологические инициативы. В прошлом году впервые прошла акция "Оберегаем берега" с участием жителей Ванинского района по очистке прибрежной зоны от мусора, а в парке Ванино было высажено 600 деревьев и проведено благоустройство.