"Остерра" завершила строительство второго ветрозащитного экрана - РИА Новости, 17.02.2026
18:23 17.02.2026
"Остерра" завершила строительство второго ветрозащитного экрана
"Остерра" завершила строительство второго ветрозащитного экрана
Порт "Остерра" (ранее "Дальтрансуголь", входит в "Портовый Альянс") завершил строительство защитного экрана высотой 25 метров и протяженностью 822...
ванинский район
ванино
ванинский район
ванино
2026
ванинский район, ванино
Ванинский район, Ванино
"Остерра" завершила строительство второго ветрозащитного экрана

Порт "Остерра" закончил возведение второго ветрозащитного экрана

"Остерра" завершила строительство второго ветрозащитного экрана
© Фото предоставлено пресс-службой АО "Портовый Альянс"
"Остерра" завершила строительство второго ветрозащитного экрана
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Порт "Остерра" (ранее "Дальтрансуголь", входит в "Портовый Альянс") завершил строительство защитного экрана высотой 25 метров и протяженностью 822 метра,сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что экран предотвратит попадание переносимой ветром угольной пыли в акваторию порта и ближайший поселок Токи. Эффективность пылеподавления – 76,5%. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на март 2026 года.
Ветрозащитный экран состоит из девяти секций. Общий вес опорных 25-метровых металлоконструкций — 1,5 тысячи тонн. Это вертикальные стойки и соединительные связи. Они удерживают 27 тысяч перфорированных панелей.
"Этот ветрозащитный экран почти с девятиэтажный дом. Для нас это был вызов: такая высота требует особой устойчивости. Конструкторы учли все ветровые нагрузки. Прочность придает фундамент глубиной семь метров. Сейчас готовим документы к вводу объекта в эксплуатацию", – подчеркнула начальник отдела капитального строительства порта "Остерра" Диана Калабина, ее слова приводит пресс-служба компании.
Второй ветрозащитный экран стал частью кольцевой защитной конструкции из четырех частей общей протяженностью 2,5 километра. Первый экран уже в работе. Для третьего строится фундамент, готовность — 80%. Строительство четвертого запланировано на 2027-2028 годы.
"Остерра" последовательно реализует комплекс мер по снижению воздействия на окружающую среду. Для защиты акватории и поселка Токи на терминале на всех этапах перегрузки угля уже применяются системы пылеподавления: на стакерах-реклаймерах, конвейерных лентах, судопогрузочных машинах, а также аспирационные системы и брикетирование угольной пыли.
В 2025 году в экологическую модернизацию и природоохранные мероприятия компания вложила свыше 800 миллионов рублей, а за 5 лет – более 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, терминал активно вовлекает местное сообщество в экологические инициативы. В прошлом году впервые прошла акция "Оберегаем берега" с участием жителей Ванинского района по очистке прибрежной зоны от мусора, а в парке Ванино было высажено 600 деревьев и проведено благоустройство.
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
