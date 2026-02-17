Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, сколько осадков выпало в московском регионе за сутки - РИА Новости, 17.02.2026
09:11 17.02.2026
Синоптик рассказал, сколько осадков выпало в московском регионе за сутки
Местами в столичном регионе за сутки выпало до 50% месячной нормы осадков в результате снегопада, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 17.02.2026
Синоптик рассказал, сколько осадков выпало в московском регионе за сутки

Местами в московском регионе за сутки выпало до 50% месячной нормы осадков

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Местами в столичном регионе за сутки выпало до 50% месячной нормы осадков в результате снегопада, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"За последние сутки на опорной московской метеостанции ВДНХ в осадкомер - в переводе на воду - попало 4 миллиметра, в центре столицы, на Балчуге и МГУ – 9 миллиметров. В Подмосковье в Горках Ленинских зафиксировано - 12 миллиметров, в районе Серпухова – 14 миллиметров, Кашире – 19 миллиметров, Черустях – 20 миллиметров, или 50% месячной нормы", - рассказал Тишковец.
Синоптик уточнил, что на юге Центральной России, в Черноземье и Поволжье за сутки больше всего осадков выпало в Рязанской - месячная норма осадков - и Пензенской (Пачелма – 33 миллиметра, нормы февраля – 40 миллиметров) областях.
