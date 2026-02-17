https://ria.ru/20260217/osadki-2074861513.html
Синоптик рассказал, сколько осадков выпало в московском регионе за сутки
Синоптик рассказал, сколько осадков выпало в московском регионе за сутки
Местами в столичном регионе за сутки выпало до 50% месячной нормы осадков в результате снегопада, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 17.02.2026
Местами в московском регионе за сутки выпало до 50% месячной нормы осадков