"План провалился". Орбан резко высказался об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 17.02.2026
21:11 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/orban-2075062584.html
"План провалился". Орбан резко высказался об окончании конфликта на Украине
"План провалился". Орбан резко высказался об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 17.02.2026
"План провалился". Орбан резко высказался об окончании конфликта на Украине
Европейские лидеры заблуждаются, надеясь на победу Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чьи слова приводятся на его официальном сайте. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T21:11:00+03:00
2026-02-17T21:11:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
дмитрий песков
виктор орбан
фидес - венгерский гражданский союз
вооруженные силы украины
украина
киев
россия
в мире, украина, киев, россия, дмитрий песков, виктор орбан, фидес - венгерский гражданский союз, вооруженные силы украины, оон, василий небензя, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Виктор Орбан, Фидес - Венгерский гражданский союз, Вооруженные силы Украины, ООН, Василий Небензя, Санкции в отношении России
"План провалился". Орбан резко высказался об окончании конфликта на Украине

Орбан: европейские лидеры заблуждаются, надеясь на победу Украины

© REUTERS / Bernadett SzaboПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© REUTERS / Bernadett Szabo
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Европейские лидеры заблуждаются, надеясь на победу Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чьи слова приводятся на его официальном сайте.
"Кто может поверить, что русские выдохнутся раньше, чем Украина? Это из мира грез и иллюзий" — отметил политик во время выступления на совещании парламентской фракции правящей партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" в Будапеште.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Орбан обратился к Зеленскому с требованием
Вчера, 09:07
Орбан также напомнил, что Россию пытались истощить во время Великой отечественной войны, но и тогда этот план провалился.
"В 1944–45 годах нашим дедам говорили то же самое. Говорили: осталось недолго. Россия вот-вот рухнет. А в итоге советский флаг развевался в Берлине", — заключил он.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Киеве запаниковали из-за случившегося на переговорах в Женеве, пишут СМИ
Вчера, 18:42
 
