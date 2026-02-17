МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Европейские лидеры заблуждаются, надеясь на победу Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чьи слова приводятся на его официальном сайте.
"Кто может поверить, что русские выдохнутся раньше, чем Украина? Это из мира грез и иллюзий" — отметил политик во время выступления на совещании парламентской фракции правящей партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" в Будапеште.
"В 1944–45 годах нашим дедам говорили то же самое. Говорили: осталось недолго. Россия вот-вот рухнет. А в итоге советский флаг развевался в Берлине", — заключил он.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.