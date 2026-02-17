Рейтинг@Mail.ru
Сийярто назвал Орбана самым демократичным политиком в мире - РИА Новости, 17.02.2026
16:09 17.02.2026
Сийярто назвал Орбана самым демократичным политиком в мире
в мире
венгрия
европа
сша
петер сийярто
марко рубио
виктор орбан
в мире, венгрия, европа, сша, петер сийярто, марко рубио, виктор орбан
В мире, Венгрия, Европа, США, Петер Сийярто, Марко Рубио, Виктор Орбан
Сийярто назвал Орбана самым демократичным политиком в мире

Сийярто: в мире нету более демократичного политика чем Орбан

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
БУДАПЕШТ, 17 фев - РИА Новости. Более демократичного политика, чем премьер Венгрии Виктор Орбан, нет не только в Европе, но и в мире, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
В понедельник Орбан на пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио в ответ на вопрос американских СМИ, примет ли он поражение, заявил, что не боится проиграть парламентские выборы, поскольку провел 16 лет в оппозиции.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Орбан обратился к Зеленскому с требованием
Вчера, 09:07
"Более демократичного политика, чем венгерский премьер-министр, нет не только в Европе, но и во всем мире. Венгерский премьер-министр выдвигался на каждые выборы в Венгрии в качестве лидера списка партии "Фидес". Иногда он побеждал, иногда проигрывал. Побеждал чаще, чем проигрывал", - сказал Сийярто в эфире телеканала ATV.
Министр напомнил, что партия Орбана с начала 1990-х годов сначала проиграла выборы, потом выиграла, потом снова дважды проиграла и последние четыре цикла выиграла.
"Поэтому предполагать, что венгерский премьер-министр каким-либо образом пойдет против воли венгерского народа, какой бы ни была воля венгерского народа, на мой взгляд, недостойно и несправедливо по отношению к венгерскому премьер-министру со стороны американской журналистки", - сказал Сийярто.
Выборы в парламент Венгрии состоятся 12 апреля.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Сийярто назвал идиотскими заявления европейских политиков о Трампе и Орбане
15 февраля, 19:46
 
