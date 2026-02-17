https://ria.ru/20260217/orban-2074988776.html
Сийярто назвал Орбана самым демократичным политиком в мире
Сийярто назвал Орбана самым демократичным политиком в мире
БУДАПЕШТ, 17 фев - РИА Новости. Более демократичного политика, чем премьер Венгрии Виктор Орбан, нет не только в Европе, но и в мире, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
В понедельник Орбан
на пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио
в ответ на вопрос американских СМИ, примет ли он поражение, заявил, что не боится проиграть парламентские выборы, поскольку провел 16 лет в оппозиции.
"Более демократичного политика, чем венгерский премьер-министр, нет не только в Европе
, но и во всем мире. Венгерский премьер-министр выдвигался на каждые выборы в Венгрии
в качестве лидера списка партии "Фидес". Иногда он побеждал, иногда проигрывал. Побеждал чаще, чем проигрывал", - сказал Сийярто
в эфире телеканала ATV.
Министр напомнил, что партия Орбана с начала 1990-х годов сначала проиграла выборы, потом выиграла, потом снова дважды проиграла и последние четыре цикла выиграла.
"Поэтому предполагать, что венгерский премьер-министр каким-либо образом пойдет против воли венгерского народа, какой бы ни была воля венгерского народа, на мой взгляд, недостойно и несправедливо по отношению к венгерскому премьер-министру со стороны американской журналистки", - сказал Сийярто.
Выборы в парламент Венгрии состоятся 12 апреля.