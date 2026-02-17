https://ria.ru/20260217/orban-2074966539.html
Венгрия помогает США понять ситуацию в ЕС и на Украине, заявил Орбан
в мире
сша
венгрия
россия
виктор орбан
марко рубио
мирный план сша по украине
