Рейтинг@Mail.ru
Венгрия помогает США понять ситуацию в ЕС и на Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/orban-2074966539.html
Венгрия помогает США понять ситуацию в ЕС и на Украине, заявил Орбан
Венгрия помогает США понять ситуацию в ЕС и на Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 17.02.2026
Венгрия помогает США понять ситуацию в ЕС и на Украине, заявил Орбан
Венгрия помогает США лучше понять ситуацию в центральной Европе и конфликт на Украине, чтобы способствовать мирному урегулированию, заявил венгерский... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T14:54:00+03:00
2026-02-17T14:54:00+03:00
в мире
сша
венгрия
россия
виктор орбан
марко рубио
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074703641_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_bb00c2fc175b79ef9534525e12d4d1e3.jpg
сша
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074703641_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_73ef0a100cb9aeec17f5ae66b9f0ae52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венгрия, россия, виктор орбан, марко рубио, мирный план сша по украине
В мире, США, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Марко Рубио, Мирный план США по Украине
Венгрия помогает США понять ситуацию в ЕС и на Украине, заявил Орбан

Орбан: Венгрия помогает США лучше понять ситуацию в Европе и конфликт на Украине

© REUTERS / Bernadett SzaboПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© REUTERS / Bernadett Szabo
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 17 фев - РИА Новости. Венгрия помогает США лучше понять ситуацию в центральной Европе и конфликт на Украине, чтобы способствовать мирному урегулированию, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя визит госсекретаря США Марко Рубио в Будапешт.
"Было ли это полезно США? Думаю, да. Что действительно интересно, так это смогли ли мы им помочь. Потому что Америка далеко, Центральная Европа сложная, ее трудно понять, и отсюда они видят войну с совершенно другой точки зрения. И именно в этом я пытаюсь помочь им, американцам. Я пытаюсь дать другую перспективу, более близкую, более широкую, более историческую, более глубокую, чтобы они могли сделать правильный выбор в мирном урегулировании", - сказал Орбан в видеообращении в соцсети Facebook*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреСШАВенгрияРоссияВиктор ОрбанМарко РубиоМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала