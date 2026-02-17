Рейтинг@Mail.ru
09:07 17.02.2026 (обновлено: 20:17 17.02.2026)
Орбан обратился к Зеленскому с требованием
Орбан обратился к Зеленскому с требованием
Премьер Венгрии Виктор Орбан обратился с призывом к Владимиру Зеленскому через соцсеть X."Украинцы активно участвуют в избирательной кампании в Венгрии. Они... РИА Новости, 17.02.2026
Орбан обратился к Зеленскому с требованием

Орбан обратился к Зеленскому с требованием по выборам в Венгрии

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан обратился с призывом к Владимиру Зеленскому через соцсеть X.

"Украинцы активно участвуют в избирательной кампании в Венгрии. Они финансируют наших оппонентов в своих личных интересах. Прекратите вмешиваться, Венгрия должна сама решать свое будущее!" — говорится в публикации.
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Президент Чехии высказался об окончании конфликта на Украине
Вчера, 10:23
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС.

По этой причине посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
Отель Интерконтиненталь в Женеве перед началом переговоров представителей России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
На Западе подняли вопрос о требованиях России перед переговорами в Женеве
Вчера, 13:20
 
В миреВенгрияУкраинаВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийПетер СийяртоЕвросоюзБудапешт
 
 
