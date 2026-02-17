Орбан обратился к Зеленскому с требованием

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан обратился с призывом к Владимиру Зеленскому через соцсеть X.
"Украинцы активно участвуют в избирательной кампании в Венгрии. Они финансируют наших оппонентов в своих личных интересах. Прекратите вмешиваться, Венгрия должна сама решать свое будущее!" — говорится в публикации.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС.
По этой причине посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
