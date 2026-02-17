Омский школьник получил ожоги глаз, пытаясь повторить опыт из соцсетей

ОМСК, 17 фев - РИА Новости. Тяжелые щелочные ожоги лица и глаз получил 14-летний школьник в Омской области, когда попытался повторить увиденный с соцсетях "удивительный" химический опыт, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов.
"Подростки нашли инструкцию к "удивительному опыту", собрали ингредиенты… То, что на экране выглядело завораживающе, в реальности обернулось катастрофой: химическая реакция вышла из-под контроля, и произошел выброс едких веществ. Сейчас мальчик проходит длительную и сложную реабилитацию. Несмотря на все усилия врачей, у него зафиксирована частичная потеря зрения", — написал Маркелов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что после попытки повторить эффектный химический эксперимент из соцсетей подросток обратился в клиническую офтальмологическую больницу имени В. П. Выходцева в Омске. Врачи обнаружили у него тяжелые щелочные ожоги глаз и лица и делают все возможное, чтобы максимально восстановить мальчику зрение и предотвратить возможные осложнения.