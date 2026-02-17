Рейтинг@Mail.ru
Омский школьник получил ожоги глаз, пытаясь повторить опыт из соцсетей - РИА Новости, 17.02.2026
14:45 17.02.2026
Омский школьник получил ожоги глаз, пытаясь повторить опыт из соцсетей
Омский школьник получил ожоги глаз, пытаясь повторить опыт из соцсетей - РИА Новости, 17.02.2026
Омский школьник получил ожоги глаз, пытаясь повторить опыт из соцсетей
Тяжелые щелочные ожоги лица и глаз получил 14-летний школьник в Омской области, когда попытался повторить увиденный с соцсетях "удивительный" химический опыт,... РИА Новости, 17.02.2026
происшествия
омская область
омск
омская область
омск
происшествия, омская область, омск
Происшествия, Омская область, Омск
Омский школьник получил ожоги глаз, пытаясь повторить опыт из соцсетей

Омский школьник получил ожоги глаз в попытке повторить химопыт из соцсетей

ОМСК, 17 фев - РИА Новости. Тяжелые щелочные ожоги лица и глаз получил 14-летний школьник в Омской области, когда попытался повторить увиденный с соцсетях "удивительный" химический опыт, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов.
"Подростки нашли инструкцию к "удивительному опыту", собрали ингредиенты… То, что на экране выглядело завораживающе, в реальности обернулось катастрофой: химическая реакция вышла из-под контроля, и произошел выброс едких веществ. Сейчас мальчик проходит длительную и сложную реабилитацию. Несмотря на все усилия врачей, у него зафиксирована частичная потеря зрения", — написал Маркелов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что после попытки повторить эффектный химический эксперимент из соцсетей подросток обратился в клиническую офтальмологическую больницу имени В. П. Выходцева в Омске. Врачи обнаружили у него тяжелые щелочные ожоги глаз и лица и делают все возможное, чтобы максимально восстановить мальчику зрение и предотвратить возможные осложнения.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
