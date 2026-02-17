https://ria.ru/20260217/opros-2075078901.html
Опрос показал, сколько европейцев доверяют ЕС
Опрос показал, сколько европейцев доверяют ЕС - РИА Новости, 17.02.2026
Опрос показал, сколько европейцев доверяют ЕС
Каждый пятый европеец считает, что в некоторых случаях диктатура более приемлема, чем демократия, также менее половины опрошенных доверяют Евросоюзу, сообщает... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T23:46:00+03:00
2026-02-17T23:46:00+03:00
2026-02-17T23:46:00+03:00
в мире
франция
румыния
великобритания
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755613848_0:0:3330:1873_1920x0_80_0_0_bfd5b8120efba85cba6bec1096e47da5.jpg
https://ria.ru/20260217/ukraina-2075074790.html
https://ria.ru/20260217/ukraina-2075049037.html
франция
румыния
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755613848_349:0:3080:2048_1920x0_80_0_0_803f9d9fd8409b96e8443f244e746c36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, румыния, великобритания, евросоюз
В мире, Франция, Румыния, Великобритания, Евросоюз
Опрос показал, сколько европейцев доверяют ЕС
Politico: один из 5 европейцев предпочитает диктатуру, менее 50% доверяют ЕС
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Каждый пятый европеец считает, что в некоторых случаях диктатура более приемлема, чем демократия, также менее половины опрошенных доверяют Евросоюзу, сообщает издание Politico со ссылкой на данные опроса компании AboutPeople, к которому оно получило доступ.
"Каждый пятый - 22 процента - говорит, что в определенных случаях диктатура может быть для него предпочтительным вариантом", - отмечается в публикации издания.
По данным Politico, каждый четвертый из опрошенных, 26 процентов респондентов, также согласился с утверждением: "Если бы в моей стране был способный и эффективный лидер, я бы не возражал, если бы он ограничивал демократические права и не нес ответственности перед гражданами за свои действия". Тем не менее против авторитарного режима власти выступают не менее 69% опрошенных.
"По данным опроса, около 76 процентов греков выразили недовольство тем, как работает демократия в их стране, по сравнению с 68 процентами во Франции
, 66 процентами в Румынии
, 42 процентами в Великобритании
и 32 процентами в Швеции", - добавляет издание.
В вопросе доверия политическим институтам, Politico уточняет со ссылкой на опрос, что только 43% респондентов доверяют Евросоюзу. СМИ доверяют только 27% опрошенных, политическим партиям - 24%.
Опрос проводился с 25 ноября по 16 декабря среди жителей Греции
, Франции, Швеции
, Великобритании и Румынии. Издание не уточняет точное число участников исследования и статистическую погрешность результатов.