23:46 17.02.2026
Опрос показал, сколько европейцев доверяют ЕС
в мире, франция, румыния, великобритания, евросоюз
В мире, Франция, Румыния, Великобритания, Евросоюз
Опрос показал, сколько европейцев доверяют ЕС

Politico: один из 5 европейцев предпочитает диктатуру, менее 50% доверяют ЕС

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Каждый пятый европеец считает, что в некоторых случаях диктатура более приемлема, чем демократия, также менее половины опрошенных доверяют Евросоюзу, сообщает издание Politico со ссылкой на данные опроса компании AboutPeople, к которому оно получило доступ.
"Каждый пятый - 22 процента - говорит, что в определенных случаях диктатура может быть для него предпочтительным вариантом", - отмечается в публикации издания.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
ЕС готовится принять Украину вне правил и без Молдавии, считает эскперт
Вчера, 23:02
По данным Politico, каждый четвертый из опрошенных, 26 процентов респондентов, также согласился с утверждением: "Если бы в моей стране был способный и эффективный лидер, я бы не возражал, если бы он ограничивал демократические права и не нес ответственности перед гражданами за свои действия". Тем не менее против авторитарного режима власти выступают не менее 69% опрошенных.
"По данным опроса, около 76 процентов греков выразили недовольство тем, как работает демократия в их стране, по сравнению с 68 процентами во Франции, 66 процентами в Румынии, 42 процентами в Великобритании и 32 процентами в Швеции", - добавляет издание.
В вопросе доверия политическим институтам, Politico уточняет со ссылкой на опрос, что только 43% респондентов доверяют Евросоюзу. СМИ доверяют только 27% опрошенных, политическим партиям - 24%.
Опрос проводился с 25 ноября по 16 декабря среди жителей Греции, Франции, Швеции, Великобритании и Румынии. Издание не уточняет точное число участников исследования и статистическую погрешность результатов.
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
СМИ: Киев хочет встретиться с представителями ЕС после переговоров в Женеве
Вчера, 19:20
 
В миреФранцияРумынияВеликобританияЕвросоюз
 
 
