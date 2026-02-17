Опрос показал, сколько европейцев доверяют ЕС

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Каждый пятый европеец считает, что в некоторых случаях диктатура более приемлема, чем демократия, также менее половины опрошенных доверяют Евросоюзу, сообщает издание Politico со ссылкой на данные опроса компании AboutPeople, к которому оно получило доступ.

"Каждый пятый - 22 процента - говорит, что в определенных случаях диктатура может быть для него предпочтительным вариантом", - отмечается в публикации издания.

По данным Politico, каждый четвертый из опрошенных, 26 процентов респондентов, также согласился с утверждением: "Если бы в моей стране был способный и эффективный лидер, я бы не возражал, если бы он ограничивал демократические права и не нес ответственности перед гражданами за свои действия". Тем не менее против авторитарного режима власти выступают не менее 69% опрошенных.