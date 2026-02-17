Рейтинг@Mail.ru
ООН следит за ходом переговоров по Украине в Женеве, заявил Дюжаррик
20:43 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/oon-2075059278.html
ООН следит за ходом переговоров по Украине в Женеве, заявил Дюжаррик
ООН следит за ходом переговоров по Украине в Женеве, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 17.02.2026
в мире, украина, женева (город), сша, стефан дюжаррик, стив уиткофф, оон, мирный план сша по украине
ООН следит за ходом переговоров по Украине в Женеве, заявил Дюжаррик

ООН, 17 фев – РИА Новости. ООН следит за ходом переговоров по Украине в Женеве, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.
В Женеве 17-18 февраля проходят переговоры по урегулированию на Украине. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер также принимают участие во встрече.
"Мы также следим за продолжающимися переговорами между Российской Федерацией и Украиной, которые проходят в Женеве при содействии США", – сказал Дюжаррик.
В офисе генсека, напомнил он, хотят видеть окончание конфликта в соответствии с резолюциями ГА, нормами международного права и при полном уважении территориальной целостности и суверенитета Украины.
