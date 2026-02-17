Рейтинг@Mail.ru
Охранник, погибший в Анапе, посмертно получил премию имени Тиграна Кеосаяна - РИА Новости, 17.02.2026
13:42 17.02.2026 (обновлено: 13:44 17.02.2026)
Охранник, погибший в Анапе, посмертно получил премию имени Тиграна Кеосаяна
Охранник, погибший в Анапе, посмертно получил премию имени Тиграна Кеосаяна - РИА Новости, 17.02.2026
Охранник, погибший в Анапе, посмертно получил премию имени Тиграна Кеосаяна
Охранник Николай Замараев, погибший при стрельбе в Анапском индустриальном техникуме, посмертно получил премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T13:42:00+03:00
2026-02-17T13:44:00+03:00
анапа
маргарита симоньян
тигран кеосаян
нападение в техникуме в анапе
общество
анапа
Новости
ru-RU
анапа, маргарита симоньян, тигран кеосаян, нападение в техникуме в анапе
Анапа, Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян, Нападение в техникуме в Анапе, Общество
Охранник, погибший в Анапе, посмертно получил премию имени Тиграна Кеосаяна

Погибший при стрельбе охранник Замараев посмертно получил премию имени Кеосаяна

Стрельба у Анапского индустриального техникума
© РИА Новости / Стрингер
Стрельба у Анапского индустриального техникума. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Охранник Николай Замараев, погибший при стрельбе в Анапском индустриальном техникуме, посмертно получил премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Третью премию имени Тиграна получил охранник из Анапы Николай Замараев, который закрыл собой студентов от пуль во время стрельбы в техникуме. К сожалению, посмертно", - написала Симоньян в своем Telegram-канале, добавив, что премию в размере 1 миллиона рублей получила вдова Замараева.

"Светлая память. Спасибо за смелость и человечность", - заключила Симоньян.
Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом.
Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.​
Воспитательницы, спасшие детей, получили премию имени Тиграна Кеосаяна
15 февраля, 13:05
Воспитательницы, спасшие детей, получили премию имени Тиграна Кеосаяна
15 февраля, 13:05
 
Анапа Маргарита Симоньян Тигран Кеосаян Нападение в техникуме в Анапе
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала