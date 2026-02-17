https://ria.ru/20260217/ohrannik-2074945373.html
Охранник, погибший в Анапе, посмертно получил премию имени Тиграна Кеосаяна
Охранник, погибший в Анапе, посмертно получил премию имени Тиграна Кеосаяна
Охранник Николай Замараев, погибший при стрельбе в Анапском индустриальном техникуме, посмертно получил премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T13:42:00+03:00
анапа
маргарита симоньян
тигран кеосаян
нападение в техникуме в анапе
анапа
