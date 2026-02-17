Экс-замглавы Одесского областного ТЦК заподозрили в незаконном обогащении

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Бывший заместитель начальника Одесского областного военкомата покупал дома и автомобили премиум-класса, его подозревают в незаконном обогащении, легализации имущества и декларировании недостоверной информации, сообщили во вторник в офисе генпрокурора Украины.

"Прокуроры офиса генерального прокурора сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника Одесского областного ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) в незаконном обогащении, легализации имущества, полученного преступным путем и декларировании недостоверной информации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.

Имя фигуранта дела в офисе генпрокурора не называют.

По информации ведомства, в 2020-2022 годах чиновник купил активы на 37,7 миллиона гривен (871,6 тысячи долларов), что значительно превышает его доходы. При этом недвижимость, авто и часть денег оформлял на родственников.

"Среди приобретенного имущества - дома и автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz GLE 43 AMG, Mercedes-Benz GLS 350d, Mercedes-Benz V-Class, BMW X7, Toyota RAV4 Hybrid. Стоимость активов, в отношении которых проверяется легализация, - более 17 миллионов гривен (393 тысячи долларов – ред.). Также сообщение о подозрении получила родственница экс-военкома, которую следствие считает причастной к легализации части имущества и использовании поддельных документов", - добавили в офисе генпрокурора.

В ведомстве отметили, что с начала 2026 года обвинения предъявлены 32 должностным лицам украинских военкоматов по фактам коррупции, связанной с мобилизацией.

Новый глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* 10 января пожаловался на коррупцию и злоупотребление служебными обязанностями в военкоматах.