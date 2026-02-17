https://ria.ru/20260217/odessa-2074885583.html
Украинский энергохолдинг сообщил о серьезных повреждениях объектов в Одессе
Украинский энергохолдинг ДТЭК во вторник сообщил о чрезвычайно серьезных разрушениях энергетической инфраструктуры в Одессе, ремонт займет длительное время. РИА Новости, 17.02.2026
в мире
одесса
дтэк
одесса
в мире, одесса, дтэк
