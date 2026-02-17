Рейтинг@Mail.ru
17.02.2026
Украинский энергохолдинг сообщил о серьезных повреждениях объектов в Одессе
10:35 17.02.2026
Украинский энергохолдинг сообщил о серьезных повреждениях объектов в Одессе
Украинский энергохолдинг ДТЭК во вторник сообщил о чрезвычайно серьезных разрушениях энергетической инфраструктуры в Одессе, ремонт займет длительное время. РИА Новости, 17.02.2026
в мире
одесса
дтэк
одесса
в мире, одесса, дтэк
В мире, Одесса, ДТЭК
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК во вторник сообщил о чрезвычайно серьезных разрушениях энергетической инфраструктуры в Одессе, ремонт займет длительное время.
"Энергетическая инфраструктура Одессы. Разрушения чрезвычайно серьезны. Ремонт займет много времени", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергохолдинга.
Украинский телеканал "Общественное" ночью сообщал о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги.
Жители Одессы на юге Украины перекрыли дорогу в городе, протестуя против отсутствия электроснабжения - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Жители Одессы перекрыли дорогу из-за отсутствия света
16 февраля, 19:52
 
В мире, Одесса, ДТЭК
 
 
