Двух россиян, объявленных в розыск Интерполом, депортировали из ОАЭ

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Двое россиян, находившихся в розыске по каналам Интерпола за мошенничество и незаконную банковскую деятельность, депортированы из ОАЭ, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Один из депортируемых обвиняется в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Предварительно установлено, что он, занимая должность гендиректора коммерческой организации, похитил выделенные из муниципального бюджета 9,3 миллиона рублей. В ноябре 2023 года его объявили в международный розыск, в феврале задержали в ОАЭ.
Также ОАЭ выдали россиянку, которая, по версии следствия, с 2019 по 2023 год с сообщниками проводила финансовые операции без лицензии: они оказывали банковские услуги, переводили деньги по поручению физических и юридических лиц, занимались инкассацией денег и ведением банковских счетов. В результате был незаконно получен доход в 200 миллионов рублей. Фигурантку тоже задержали недавно.
"Благодаря взаимодействию по каналам Интерпола, а также при содействии представителя МВД России в Объединенных Арабских Эмиратах с зарубежными партнерами была согласована передача обвиняемых российской стороне", – заключила Волк.
