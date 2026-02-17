Рейтинг@Mail.ru
Двух россиян, объявленных в розыск Интерполом, депортировали из ОАЭ - РИА Новости, 17.02.2026
17:10 17.02.2026
Двух россиян, объявленных в розыск Интерполом, депортировали из ОАЭ
в мире
оаэ
дубай
ирина волк
интерпол
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
в мире, оаэ, дубай, ирина волк, интерпол, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В мире, ОАЭ, Дубай, Ирина Волк, Интерпол, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Двое россиян, находившихся в розыске по каналам Интерпола за мошенничество и незаконную банковскую деятельность, депортированы из ОАЭ, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сегодня в аэропорту города Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали российским полицейским двоих граждан нашей страны, которые были объявлены в розыск по каналам Интерпола", - сказала она.
Один из депортируемых обвиняется в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Предварительно установлено, что он, занимая должность гендиректора коммерческой организации, похитил выделенные из муниципального бюджета 9,3 миллиона рублей. В ноябре 2023 года его объявили в международный розыск, в феврале задержали в ОАЭ.
Также ОАЭ выдали россиянку, которая, по версии следствия, с 2019 по 2023 год с сообщниками проводила финансовые операции без лицензии: они оказывали банковские услуги, переводили деньги по поручению физических и юридических лиц, занимались инкассацией денег и ведением банковских счетов. В результате был незаконно получен доход в 200 миллионов рублей. Фигурантку тоже задержали недавно.
"Благодаря взаимодействию по каналам Интерпола, а также при содействии представителя МВД России в Объединенных Арабских Эмиратах с зарубежными партнерами была согласована передача обвиняемых российской стороне", – заключила Волк.
Вид на Боготу, Колумбия - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Обвиняемого в мошенничестве россиянина депортировали из Колумбии
16 февраля, 22:13
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
