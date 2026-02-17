Двух россиян, объявленных в розыск Интерполом, депортировали из ОАЭ

Также ОАЭ выдали россиянку, которая, по версии следствия, с 2019 по 2023 год с сообщниками проводила финансовые операции без лицензии: они оказывали банковские услуги, переводили деньги по поручению физических и юридических лиц, занимались инкассацией денег и ведением банковских счетов. В результате был незаконно получен доход в 200 миллионов рублей. Фигурантку тоже задержали недавно.