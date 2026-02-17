Рейтинг@Mail.ru
Словацкий НПЗ запросил нефть из госрезервов из-за остановки поставок - РИА Новости, 17.02.2026
14:42 17.02.2026
Словацкий НПЗ запросил нефть из госрезервов из-за остановки поставок
Словацкий НПЗ запросил нефть из госрезервов из-за остановки поставок
Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Slovnaft в Братиславе запросил нефть из государственных резервов на фоне остановки поставок по нефтепроводу "Дружба", сообщило РИА Новости, 17.02.2026
экономика, словакия, братислава, в мире, нефть, нефтепровод "дружба"
Экономика, Словакия, Братислава, В мире, Нефть, Нефтепровод "Дружба"
Словацкий НПЗ запросил нефть из госрезервов из-за остановки поставок

НПЗ в Братиславе запросил нефть из резервов из-за остановки поставок по "Дружбе"

© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на нефтепроводе "Дружба" . Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 17 фев - РИА Новости. Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Slovnaft в Братиславе запросил нефть из государственных резервов на фоне остановки поставок по нефтепроводу "Дружба", сообщило Управление государственных резервов республики.
"В рамках превентивных мер по обеспечению непрерывного снабжения словацкого рынка со стороны словацкого нефтеперерабатывающего завода было внесено предложение выделить в качестве займа часть нефти из резервов, которая бы использовалась постепенно, исключительно для нужд словацкого рынка и только на необходимый период", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что специальная комиссия поддержала данное предложение. Ведомство также заверило, что Словакия располагает достаточным запасом нефти и нефтепродуктов, причин для беспокойства нет, поставки для населения и экономики не находятся под угрозой.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщило, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, а их возобновление ожидается в ближайшие дни. В ведомстве заверили, что энергетическая безопасность Словакии и региона не находится под угрозой, у республики есть запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней.
Работа газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Венгрия намерена использовать стратегические запасы нефти
