Словацкий НПЗ запросил нефть из госрезервов из-за остановки поставок
Словацкий НПЗ запросил нефть из госрезервов из-за остановки поставок
17.02.2026
Словацкий НПЗ запросил нефть из госрезервов из-за остановки поставок
БРАТИСЛАВА, 17 фев - РИА Новости. Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Slovnaft в Братиславе запросил нефть из государственных резервов на фоне остановки поставок по нефтепроводу "Дружба", сообщило Управление государственных резервов республики.
«
"В рамках превентивных мер по обеспечению непрерывного снабжения словацкого рынка со стороны словацкого нефтеперерабатывающего завода было внесено предложение выделить в качестве займа часть нефти из резервов, которая бы использовалась постепенно, исключительно для нужд словацкого рынка и только на необходимый период", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что специальная комиссия поддержала данное предложение. Ведомство также заверило, что Словакия
располагает достаточным запасом нефти и нефтепродуктов, причин для беспокойства нет, поставки для населения и экономики не находятся под угрозой.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщило, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, а их возобновление ожидается в ближайшие дни. В ведомстве заверили, что энергетическая безопасность Словакии и региона не находится под угрозой, у республики есть запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней.