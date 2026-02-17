Словацкий НПЗ запросил нефть из госрезервов из-за остановки поставок

"В рамках превентивных мер по обеспечению непрерывного снабжения словацкого рынка со стороны словацкого нефтеперерабатывающего завода было внесено предложение выделить в качестве займа часть нефти из резервов, которая бы использовалась постепенно, исключительно для нужд словацкого рынка и только на необходимый период", - говорится в сообщении ведомства.

Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщило, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, а их возобновление ожидается в ближайшие дни. В ведомстве заверили, что энергетическая безопасность Словакии и региона не находится под угрозой, у республики есть запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней.