Глава Новороссийска сообщил об атаке БПЛА на город
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
01:39 17.02.2026
Глава Новороссийска сообщил об атаке БПЛА на город
Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об атаке БПЛА на город. РИА Новости, 17.02.2026
специальная военная операция на украине
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
безопасность
новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Безопасность
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПеревалочный нефтяной терминал "Шесхарис" в порту Новороссийска
Перевалочный нефтяной терминал "Шесхарис" в порту Новороссийска. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об атаке БПЛА на город.
Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Атака беспилотников", - написал он в Telegram-канале.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
