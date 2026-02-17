https://ria.ru/20260217/novorossijsk-2074828362.html
Глава Новороссийска сообщил об атаке БПЛА на город
Глава Новороссийска сообщил об атаке БПЛА на город - РИА Новости, 17.02.2026
Глава Новороссийска сообщил об атаке БПЛА на город
Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об атаке БПЛА на город. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T01:39:00+03:00
2026-02-17T01:39:00+03:00
2026-02-17T01:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061865250_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8787a0f8293183e344beb0c89c8186ec.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061865250_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_54ebe6c386b415f8f18d72a95a1c7bec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Безопасность
Глава Новороссийска сообщил об атаке БПЛА на город
Глава Новороссийска Кравченко сообщил об атаке БПЛА на город