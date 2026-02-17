ГААГА, 17 фев - РИА Новости. Нидерланды все глубже вовлекаются в конфликт на Украине, участвуя в материально-техническом обеспечении страны, заявил в интервью РИА Новости посол России в королевстве Владимир Тарабрин.
"В 2025 году наблюдалось некоторое снижение объема финансовой поддержки Украины со стороны Нидерландов. Однако Королевство все глубже вовлекается в конфликт, переходя к прямому участию в материально-техническом обеспечении Украины и ее военных преступлений", - отметил посол.
В Нидерландах заявили, что ЕС нет смысла разговаривать с Россией
13 февраля, 21:55
Тарабрин напомнил, что последние четыре года Нидерланды являются одним из самых активных и последовательных спонсоров режима Владимира Зеленского: в общей сложности с начала конфликта Гаага передала Киеву военной техники и средств на 13,6 миллиарда евро.
Кабмин Нидерландов 8 декабря 2025 года сообщил о намерении выделить дополнительные 700 миллионов евро на военную помощь Киеву в 2026 году. Как уточнил министр обороны Рубен Брекелманс, эта сумма пойдет на беспилотники для Украины.
В Нидерландах высказались о мирном соглашении по Украине
6 февраля, 15:46