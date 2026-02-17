Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды все глубже вовлекаются в конфликт на Украине, заявил посол - РИА Новости, 17.02.2026
06:07 17.02.2026
Нидерланды все глубже вовлекаются в конфликт на Украине, заявил посол
© Фото : Посольство России в Нидерландах Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин
Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : Посольство России в Нидерландах
Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин. Архивное фото
ГААГА, 17 фев - РИА Новости. Нидерланды все глубже вовлекаются в конфликт на Украине, участвуя в материально-техническом обеспечении страны, заявил в интервью РИА Новости посол России в королевстве Владимир Тарабрин.
"В 2025 году наблюдалось некоторое снижение объема финансовой поддержки Украины со стороны Нидерландов. Однако Королевство все глубже вовлекается в конфликт, переходя к прямому участию в материально-техническом обеспечении Украины и ее военных преступлений", - отметил посол.
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Нидерландах заявили, что ЕС нет смысла разговаривать с Россией
13 февраля, 21:55
Тарабрин напомнил, что последние четыре года Нидерланды являются одним из самых активных и последовательных спонсоров режима Владимира Зеленского: в общей сложности с начала конфликта Гаага передала Киеву военной техники и средств на 13,6 миллиарда евро.
Кабмин Нидерландов 8 декабря 2025 года сообщил о намерении выделить дополнительные 700 миллионов евро на военную помощь Киеву в 2026 году. Как уточнил министр обороны Рубен Брекелманс, эта сумма пойдет на беспилотники для Украины.
Амстердам - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Нидерландах высказались о мирном соглашении по Украине
6 февраля, 15:46
 
