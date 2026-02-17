Нидерланды все глубже вовлекаются в конфликт на Украине, заявил посол

ГААГА, 17 фев - РИА Новости. Нидерланды все глубже вовлекаются в конфликт на Украине, участвуя в материально-техническом обеспечении страны, заявил в интервью РИА Новости посол России в королевстве Владимир Тарабрин.

Кабмин Нидерландов 8 декабря 2025 года сообщил о намерении выделить дополнительные 700 миллионов евро на военную помощь Киеву в 2026 году. Как уточнил министр обороны Рубен Брекелманс, эта сумма пойдет на беспилотники для Украины.