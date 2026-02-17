ЕК не исключила согласия на запрос Венгрии на поставки российской нефти

БРЮССЕЛЬ, 17 фев - РИА новости. Еврокомиссия готова созвать экстренное кризисное заседание по поставкам российской нефти в Венгрию и Словакию в условиях прекращения транзита по трубопроводу "Дружба" и запроса на поставки морем через Хорватию, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
"Для нас приоритетом является энергетическая безопасность. Это является для нас абсолютным приоритетом, над которым мы работаем. Мы поддерживаем связь со всеми соответствующими сторонами, имеющими отношение к этому инциденту и последующим действиям. И мы готовы созвать экстренное заседание координационной группы по нефти для обсуждения возможных последствий перебоев в поставках и любых возможных альтернатив подачи топлива", - сказала она на вопрос о запросе Венгрии на транзит российской нефти морем и далее через территорию Хорватии.
Она также заявила, что ЕК находится в контакте с украинской стороной "по срокам подготовки трубопровода и тому, как быстро он может быть запущен в эксплуатацию".
Венгрия намерена использовать стратегические запасы нефти
16 февраля, 20:10