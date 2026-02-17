ЕК не исключила согласия на запрос Венгрии на поставки российской нефти

БРЮССЕЛЬ, 17 фев - РИА новости. Еврокомиссия готова созвать экстренное кризисное заседание по поставкам российской нефти в Венгрию и Словакию в условиях прекращения транзита по трубопроводу "Дружба" и запроса на поставки морем через Хорватию, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.