https://ria.ru/20260217/neft-2074933995.html
На Кубани ликвидировали открытое горение резервуара с нефтепродуктами
На Кубани ликвидировали открытое горение резервуара с нефтепродуктами - РИА Новости, 17.02.2026
На Кубани ликвидировали открытое горение резервуара с нефтепродуктами
Открытое горение резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района ликвидировано после атаки БПЛА, пожар был локализован на 1250 "квадратах",... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T13:01:00+03:00
2026-02-17T13:01:00+03:00
2026-02-17T13:03:00+03:00
происшествия
краснодарский край
темрюкский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
https://ria.ru/20260217/moskva-2074930880.html
краснодарский край
темрюкский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, темрюкский район
Происшествия, Краснодарский край, Темрюкский район
На Кубани ликвидировали открытое горение резервуара с нефтепродуктами
В поселке Волна ликвидировали открытое горение резервуара с нефтепродуктами