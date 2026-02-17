Рейтинг@Mail.ru
На Кубани ликвидировали открытое горение резервуара с нефтепродуктами
13:01 17.02.2026 (обновлено: 13:03 17.02.2026)
На Кубани ликвидировали открытое горение резервуара с нефтепродуктами
На Кубани ликвидировали открытое горение резервуара с нефтепродуктами - РИА Новости, 17.02.2026
На Кубани ликвидировали открытое горение резервуара с нефтепродуктами
Открытое горение резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района ликвидировано после атаки БПЛА, пожар был локализован на 1250 "квадратах",... РИА Новости, 17.02.2026
происшествия, краснодарский край, темрюкский район
Происшествия, Краснодарский край, Темрюкский район
На Кубани ликвидировали открытое горение резервуара с нефтепродуктами

В поселке Волна ликвидировали открытое горение резервуара с нефтепродуктами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
КРАСНОДАР, 17 фев – РИА Новости. Открытое горение резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района ликвидировано после атаки БПЛА, пожар был локализован на 1250 "квадратах", сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«
"В поселке Волна Темрюкского района ликвидировали открытое горение резервуара с нефтепродуктами. В 10.45 пожарные смогли локализовать пожар на 1250 квадратных метрах. Открытое горение ликвидировали в 11.20", - говорится в сообщении.
Пожар в семнадцатиэтажном жилом доме на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Москве спасли десять человек при пожаре в многоэтажном доме
Вчера, 12:51
 
ПроисшествияКраснодарский крайТемрюкский район
 
 
