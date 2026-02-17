На Кубани ликвидировали открытое горение резервуара с нефтепродуктами

КРАСНОДАР, 17 фев – РИА Новости. Открытое горение резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района ликвидировано после атаки БПЛА, пожар был локализован на 1250 "квадратах", сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.