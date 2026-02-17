Рейтинг@Mail.ru
12:23 17.02.2026 (обновлено: 12:33 17.02.2026)
Песков прокомментировал ситуацию с поставками нефти в Венгрию
Песков прокомментировал ситуацию с поставками нефти в Венгрию
Песков прокомментировал ситуацию с поставками нефти в Венгрию

Песков: ситуация с поставками нефти в Венгрию осложняется позицией Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия в контакте с покупателями своей нефти, но ситуация осложняется позицией Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с поставками нефти в Венгрию.
"Мы видим, что, конечно, определенный энергетический шантаж со стороны Украины в адрес члена ЕС Венгрии имеет место. Мы в контакте с покупателями, но здесь ситуация именно осложняется в такой позиции", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривает ли Россия возможность наращивания поставок нефти в Венгрию через Хорватию.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на МИД Украины передавало, что транзит российской нефти в Восточную Европу по украинской части нефтепровода "Дружба" приостановили с 27 января.
Работа газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Венгрия намерена использовать стратегические запасы нефти
16 февраля, 20:10
 
