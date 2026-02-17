https://ria.ru/20260217/neft-2074924721.html
Песков прокомментировал ситуацию с поставками нефти в Венгрию
Песков прокомментировал ситуацию с поставками нефти в Венгрию - РИА Новости, 17.02.2026
Песков прокомментировал ситуацию с поставками нефти в Венгрию
Россия в контакте с покупателями своей нефти, но ситуация осложняется позицией Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T12:23:00+03:00
2026-02-17T12:23:00+03:00
2026-02-17T12:33:00+03:00
венгрия
россия
украина
дмитрий песков
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_0:116:3012:1810_1920x0_80_0_0_4d067bd8d66fa621a8ba24e8399435c5.jpg
https://ria.ru/20260216/mol-2074797611.html
венгрия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_bca52b3422058e275a487d60ef9854c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, россия, украина, дмитрий песков, евросоюз, в мире
Венгрия, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Евросоюз, В мире
Песков прокомментировал ситуацию с поставками нефти в Венгрию
Песков: ситуация с поставками нефти в Венгрию осложняется позицией Украины