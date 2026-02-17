СМИ: НАТО согласилась разместить новый центр воздушных операций в Норвегии

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. НАТО согласилась разместить свой новый объединённый центр управления воздушными операциями в Арктике в норвежском городе Будё, сообщает норвежская телерадиокомпания НАТО согласилась разместить свой новый объединённый центр управления воздушными операциями в Арктике в норвежском городе Будё, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK со ссылкой на поступившее в её распоряжение заявление минобороны Норвегии.

В декабре 2024 года телерадиокомпания NRK сообщала, что новый объединенный центр управления воздушными операциями НАТО Арктике может быть размещен в Норвегии . Отмечалось, что возможными районами размещения центра могут стать Будё, Рюгге и Эрланд.

"НАТО официально согласилась на предложение Норвегии разместить новый региональный центр воздушных операций в Будё... После тщательной оценки требуемого пространства, технической инфраструктуры и необходимости размещения большого числа международных офицеров НАТО, выбор в конечном итоге пал на сам город Будё", - говорится в сообщении.

По словам мэра Будё Одда Эмиля Ингебригтсена, принимать "такой важный военный объект" - это огромная ответственность, но город к ней готов.

"Это исторический день... Будё долгое время был и останется хорошим местом для размещения (объекта - ред.)", - приводит NRK слова Ингебригтсена.