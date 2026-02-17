https://ria.ru/20260217/nato-2074944921.html
СМИ: НАТО согласилась разместить новый центр воздушных операций в Норвегии
17.02.2026
СМИ: НАТО согласилась разместить новый центр воздушных операций в Норвегии
НАТО согласилась разместить свой новый объединённый центр управления воздушными операциями в Арктике в норвежском городе Будё, сообщает норвежская... РИА Новости, 17.02.2026
СМИ: НАТО согласилась разместить новый центр воздушных операций в Норвегии
NRK: НАТО согласилась разместить новый центр воздушных операций в Норвегии
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
НАТО согласилась разместить свой новый объединённый центр управления воздушными операциями в Арктике в норвежском городе Будё, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK
со ссылкой на поступившее в её распоряжение заявление минобороны Норвегии.
В декабре 2024 года телерадиокомпания NRK сообщала, что новый объединенный центр управления воздушными операциями НАТО
в Арктике
может быть размещен в Норвегии
. Отмечалось, что возможными районами размещения центра могут стать Будё, Рюгге и Эрланд.
"НАТО официально согласилась на предложение Норвегии разместить новый региональный центр воздушных операций в Будё... После тщательной оценки требуемого пространства, технической инфраструктуры и необходимости размещения большого числа международных офицеров НАТО, выбор в конечном итоге пал на сам город Будё", - говорится в сообщении.
По словам мэра Будё Одда Эмиля Ингебригтсена, принимать "такой важный военный объект" - это огромная ответственность, но город к ней готов.
"Это исторический день... Будё долгое время был и останется хорошим местом для размещения (объекта - ред.)", - приводит NRK слова Ингебригтсена.
Россия
в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва
не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе
. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.