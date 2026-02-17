Рейтинг@Mail.ru
09:40 17.02.2026
Патрушев рассказал о формировании группировки НАТО на Балтике
Патрушев рассказал о формировании группировки НАТО на Балтике
НАТО создает на Балтике многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия против России, заявил помощник президента РФ, председатель... РИА Новости, 17.02.2026
россия, европа, николай патрушев, нато, в мире
Россия, Европа, Николай Патрушев, НАТО, В мире
Патрушев рассказал о формировании группировки НАТО на Балтике

Корабли НАТО во время совместных учений Baltops в Балтийском море
Корабли НАТО во время совместных учений Baltops в Балтийском море. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. НАТО создает на Балтике многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия против России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"На Балтике, конечно, обстановка складывается непростая. Натовцы фактически создают многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия", - сказал Патрушев в интервью aif.ru.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Патрушев рассказал, на что похожи действия НАТО
25 июля 2025, 03:13
 
Россия Европа Николай Патрушев НАТО В мире
 
 
Заголовок открываемого материала