"Решили подразнить": в США сделали резкое заявление о России и НАТО

"Если внимательно посмотреть на то, что произошло с украинской стороной, то даже в Пентагоне понимают, что погибло уже более двух миллионов украинских военнослужащих. <…> Теперь, по сути, НАТО демилитаризовано. <…> Европейские страны НАТО полностью ослаблены. У них нет промышленного потенциала. А с учетом того, что сейчас происходит с ценами на энергоносители, восстановления и не предвидится. Они не смогут милитаризироваться, потому что плюсом ко всему еще и технологически отстали", — подытожил Мартьянов.