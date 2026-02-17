МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Необдуманная политика Североатлантического альянса относительно России привела к катастрофическим для Запада последствиям, из-за которых НАТО оказалась на грани демилитаризации, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью британскому дипломату Иану Прауду на его YouTube-канале.
«
"В ходе специальной военной операции было продемонстрировано, что они (западные военные. — Прим. ред.) действительно решили подразнить медведя, а медведь просто проснулся. И дело в том, что они до сих пор не понимают, что Россия все еще не воюет. Если русские начнут воевать, Боже мой, пожалуйста, давайте просто не будем до этого доводить!" — призвал эксперт.
Главным последствием для западной военной машины, по его словам, стало чрезмерное вложение в украинские вооруженные силы, потерпевшие поражение в столкновении с российской армией. Так, вместо развития собственного арсенала страны НАТО оказались на пороге реальной демилитаризации.
«
"Если внимательно посмотреть на то, что произошло с украинской стороной, то даже в Пентагоне понимают, что погибло уже более двух миллионов украинских военнослужащих. <…> Теперь, по сути, НАТО демилитаризовано. <…> Европейские страны НАТО полностью ослаблены. У них нет промышленного потенциала. А с учетом того, что сейчас происходит с ценами на энергоносители, восстановления и не предвидится. Они не смогут милитаризироваться, потому что плюсом ко всему еще и технологически отстали", — подытожил Мартьянов.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.