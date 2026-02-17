МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.Если Эстония или какая-либо другая натовская страна устроит провокацию против России, США не станут ее защищать, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"Думаете, если Эстония устроит заварушку с Калининградом, пятая статья устава НАТО будет соблюдена? И раньше было ясно, что нет — а теперь это совершенно очевидно", — отметил он.
"(Госсекретарь США Марко. — Прим. ред.) Рубио даже не встретился с европейцами, когда должен был, и он отменил свою встречу в Мюнхене. У Рубио нашлись дела поважнее, чем поехать на последнюю встречу министров НАТО, куда госсекретари ездят с 1949 года. <…> Что-то оказалось гораздо важнее, чем сдержать обещание, данное европейцам. НАТО мертво", — констатировал эксперт.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
