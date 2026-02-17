Рейтинг@Mail.ru
"Устроит заварушку с Калининградом". В США раскрыли планы Запада
01:17 17.02.2026 (обновлено: 01:24 17.02.2026)
"Устроит заварушку с Калининградом". В США раскрыли планы Запада
"Устроит заварушку с Калининградом". В США раскрыли планы Запада
"Устроит заварушку с Калининградом". В США раскрыли планы Запада
Если Эстония или какая-либо другая натовская страна устроит провокацию против России, США не станут ее защищать, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T01:17:00+03:00
2026-02-17T01:24:00+03:00
в мире
эстония
сша
россия
рэй макговерн
нато
эстония
сша
россия
в мире, эстония, сша, россия, рэй макговерн, нато
В мире, Эстония, США, Россия, Рэй Макговерн, НАТО
"Устроит заварушку с Калининградом". В США раскрыли планы Запада

Аналитик Макговерн: если Эстония устроит провокацию против РФ, США не вступятся

© AP Photo / Hendrik OsulaЭстонский военный корабль в Балтийском море
Эстонский военный корабль в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Hendrik Osula
Эстонский военный корабль в Балтийском море. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.Если Эстония или какая-либо другая натовская страна устроит провокацию против России, США не станут ее защищать, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"Думаете, если Эстония устроит заварушку с Калининградом, пятая статья устава НАТО будет соблюдена? И раньше было ясно, что нет — а теперь это совершенно очевидно", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Мир в опасности: а ведь Путин предупреждал
14 февраля, 08:00
При этом Макговерн подчеркнул, что Соединенные Штаты в последнее время демонстрируют пренебрежение к озабоченностям Европы и мероприятиям НАТО.
"(Госсекретарь США Марко. — Прим. ред.) Рубио даже не встретился с европейцами, когда должен был, и он отменил свою встречу в Мюнхене. У Рубио нашлись дела поважнее, чем поехать на последнюю встречу министров НАТО, куда госсекретари ездят с 1949 года. <…> Что-то оказалось гораздо важнее, чем сдержать обещание, данное европейцам. НАТО мертво", — констатировал эксперт.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Эта НАТО сломалась, несите следующую: России угрожает новый Пентагон
13 февраля, 08:00
 
В миреЭстонияСШАРоссияРэй МакговернНАТО
 
 
