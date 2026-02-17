ВСУ пополняются колумбийскими наемниками ежемесячно

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Подразделение ВСУ "Специальная латинская бригада" (СЛБ) пополняется колумбийскими боевиками на ежемесячной основе, несмотря на утверждение конгрессом Колумбии законопроекта о присоединении этой страны к Конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года, выяснило РИА Новости.
Как ранее установило РИА Новости, в феврале к СЛБ должны присоединиться больше 30 колумбийцев.
Перуанский вербовщик бригады в ходе прямой трансляции в одной из соцсетей сообщил, что группы наемников СЛБ из Колумбии отправляются на Украину ежемесячно. Так вербовщик ответил на сообщение одного из боевиков о том, что тот не сможет присоединиться к февральской группе колумбийцев по семейным обстоятельствам. Перуанец предложил наемнику войти в состав очередной группы, вылет которой на Украину запланирован на начало марта.
Конгресс Колумбии 3 декабря 2025 одобрил законопроект, ратифицирующий Международную конвенцию против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года. Инициативу внесли министерства иностранных дел и обороны. Далее документ должен пройти процедуру рассмотрения в конституционном суде, после чего он поступит на подпись президента Густаво Петро.
Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18