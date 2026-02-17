Рейтинг@Mail.ru
ВСУ пополняются колумбийскими наемниками ежемесячно - РИА Новости, 17.02.2026
02:39 17.02.2026
ВСУ пополняются колумбийскими наемниками ежемесячно
ВСУ пополняются колумбийскими наемниками ежемесячно
Подразделение ВСУ "Специальная латинская бригада" (СЛБ) пополняется колумбийскими боевиками на ежемесячной основе, несмотря на утверждение конгрессом Колумбии... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T02:39:00+03:00
2026-02-17T02:39:00+03:00
2026
ВСУ пополняются колумбийскими наемниками ежемесячно

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Подразделение ВСУ "Специальная латинская бригада" (СЛБ) пополняется колумбийскими боевиками на ежемесячной основе, несмотря на утверждение конгрессом Колумбии законопроекта о присоединении этой страны к Конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года, выяснило РИА Новости.
Как ранее установило РИА Новости, в феврале к СЛБ должны присоединиться больше 30 колумбийцев.
Перуанский вербовщик бригады в ходе прямой трансляции в одной из соцсетей сообщил, что группы наемников СЛБ из Колумбии отправляются на Украину ежемесячно. Так вербовщик ответил на сообщение одного из боевиков о том, что тот не сможет присоединиться к февральской группе колумбийцев по семейным обстоятельствам. Перуанец предложил наемнику войти в состав очередной группы, вылет которой на Украину запланирован на начало марта.
Конгресс Колумбии 3 декабря 2025 одобрил законопроект, ратифицирующий Международную конвенцию против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года. Инициативу внесли министерства иностранных дел и обороны. Далее документ должен пройти процедуру рассмотрения в конституционном суде, после чего он поступит на подпись президента Густаво Петро.
Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
