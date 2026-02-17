ВСУ пополняются колумбийскими наемниками ежемесячно

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Подразделение ВСУ "Специальная латинская бригада" (СЛБ) пополняется колумбийскими боевиками на ежемесячной основе, несмотря на утверждение конгрессом Колумбии законопроекта о присоединении этой страны к Конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года, выяснило РИА Новости.