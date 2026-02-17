В ДНР будут судить наемника из Израиля, воевавшего на стороне ВСУ

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Гражданин Израиля и подданный Великобритании Арье Бен-Йегуда, воевавший на стороне Киева, предстанет перед судом за наемничество, он объявлен в международный розыск, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
«
"Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 61-летнего гражданина Государства Израиль и подданного Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Арье Бен-Йегуды. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
"После этого до лета 2024 года в составе Интернационального легиона и батальона "Арей" 129-й отдельной бригады сил территориальной обороны ВСУ обвиняемый принимал участие в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики против российских военнослужащих. За указанные действия он получил вознаграждение в общей сумме более 2,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В настоящее время Бен-Йегуда объявлен в международный розыск, он заочно арестован.
Еще одному британскому наемнику, воевавшему за ВСУ, вынесли приговор
10 июля 2025, 17:26