В ДНР будут судить наемника из Израиля, воевавшего на стороне ВСУ - РИА Новости, 17.02.2026
16:24 17.02.2026
В ДНР будут судить наемника из Израиля, воевавшего на стороне ВСУ
В ДНР будут судить наемника из Израиля, воевавшего на стороне ВСУ
Гражданин Израиля и подданный Великобритании Арье Бен-Йегуда, воевавший на стороне Киева, предстанет перед судом за наемничество, он объявлен в международный... РИА Новости, 17.02.2026
В ДНР будут судить наемника из Израиля, воевавшего на стороне ВСУ

Статуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Гражданин Израиля и подданный Великобритании Арье Бен-Йегуда, воевавший на стороне Киева, предстанет перед судом за наемничество, он объявлен в международный розыск, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
«
"Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 61-летнего гражданина Государства Израиль и подданного Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Арье Бен-Йегуды. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в марте 2022 года Бен-Йегуда через погранпункт пропуска Польши прибыл на Украину, где на тренировочных базах прошел военную подготовку.
"После этого до лета 2024 года в составе Интернационального легиона и батальона "Арей" 129-й отдельной бригады сил территориальной обороны ВСУ обвиняемый принимал участие в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики против российских военнослужащих. За указанные действия он получил вознаграждение в общей сумме более 2,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В настоящее время Бен-Йегуда объявлен в международный розыск, он заочно арестован.
Еще одному британскому наемнику, воевавшему за ВСУ, вынесли приговор
