https://ria.ru/20260217/most-2074888779.html
Перед Крымским мостом скопилось около 900 машин
Перед Крымским мостом скопилось около 900 машин - РИА Новости, 17.02.2026
Перед Крымским мостом скопилось около 900 машин
Около 900 машин скопилось в очереди перед Крымским мостом, который перекрывали на более чем 15 часов, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T10:45:00+03:00
2026-02-17T10:45:00+03:00
2026-02-17T10:46:00+03:00
тамань (станица)
керчь
общество
крымский мост
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822517771_0:383:2960:2048_1920x0_80_0_0_2987dca5da0daa3d6a58c374f23a813a.jpg
https://ria.ru/20240703/krym-1957181649.html
тамань (станица)
керчь
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822517771_228:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_ab68e251325320c644240ca648fce803.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамань (станица), керчь, общество, крымский мост, республика крым
Тамань (станица), Керчь, Общество, Крымский мост, Республика Крым
Перед Крымским мостом скопилось около 900 машин
В очереди перед Крымским мостом скопилось около 900 автомобилей из-за перекрытия