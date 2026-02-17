Рейтинг@Mail.ru
Перед Крымским мостом скопилось около 900 машин
10:45 17.02.2026
Перед Крымским мостом скопилось около 900 машин
тамань (станица)
керчь
общество
крымский мост
республика крым
тамань (станица)
керчь
республика крым
тамань (станица), керчь, общество, крымский мост, республика крым
Тамань (станица), Керчь, Общество, Крымский мост, Республика Крым
© Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Около 900 машин скопилось в очереди перед Крымским мостом, который перекрывали на более чем 15 часов, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
Движение транспорта перекрыли в понедельник в 18.40 мск, а сняли ограничения во вторник в 10.02 мск.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 560 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 325 транспортных средств", - говорится в публикации.
Статистика приведена на момент открытия моста.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Инфоцентр опубликовал памятку проезда по Крымскому мосту
3 июля 2024, 17:35
 
Тамань (станица)КерчьОбществоКрымский мостРеспублика Крым
 
 
