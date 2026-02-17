Рейтинг@Mail.ru
В Москве проводят проверку после конфликта контролера трамвая и пассажира
17:35 17.02.2026 (обновлено: 17:53 17.02.2026)
В Москве проводят проверку после конфликта контролера трамвая и пассажира
В Москве проводят проверку после конфликта контролера трамвая и пассажира - РИА Новости, 17.02.2026
В Москве проводят проверку после конфликта контролера трамвая и пассажира
В Москве проводят проверку после конфликта контролера и пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок". РИА Новости, 17.02.2026
происшествия
москва
москва
2026
Новости
Происшествия, Москва
В Москве проводят проверку после конфликта контролера трамвая и пассажира

В Москве проводят проверку после видео с контролером, оскорбляющим пассажира

© Кадр видео из соцсетейКонфликт контролера и пассажира в трамвае
Конфликт контролера и пассажира в трамвае - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Кадр видео из соцсетей
Конфликт контролера и пассажира в трамвае
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В Москве проводят проверку после конфликта контролера и пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
Ранее в Telegram-канале "Новости Москвы" было опубликовано видео с участием пассажира трамвая и контролера, на котором контролер якобы оскорбляет пассажира.
В Москве безбилетник ударил по лицу инспектора в автобусе
15 ноября 2025, 14:37
В Москве безбилетник ударил по лицу инспектора в автобусе
15 ноября 2025, 14:37
"Инцидент в трамвае произошел в ноябре 2025 года… По данному факту в настоящее время назначено проведение служебной проверки в отношении контролера, по результатам которой будет дана правовая оценка", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что по официальной информации, пассажир осуществил оплату только при контроле, тем самым нарушив правила. Согласно правилам пользования городским транспортом, оплату проезда необходимо совершать сразу при входе в транспорт при проверке документов.
"Пассажир провоцировал контролера агрессивными и оскорбительными высказываниями. Со стороны контролера никакого физического воздействия в отношении к пассажиру применено не было", - уточнили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что вопрос был урегулирован мирным путем, пассажир и контролер принесли друг другу свои извинения. Жалоб со стороны пассажира в адрес организации не поступало.
Валидатор - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Мосгортранс сообщил, что контролеры не могут блокировать валидаторы
1 августа 2025, 17:20
 
Происшествия
 
 
