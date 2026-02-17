© Кадр видео из соцсетей Конфликт контролера и пассажира в трамвае

В Москве проводят проверку после конфликта контролера трамвая и пассажира

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В Москве проводят проверку после конфликта контролера и пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

Ранее в Telegram-канале "Новости Москвы" было опубликовано видео с участием пассажира трамвая и контролера, на котором контролер якобы оскорбляет пассажира.

"Инцидент в трамвае произошел в ноябре 2025 года… По данному факту в настоящее время назначено проведение служебной проверки в отношении контролера, по результатам которой будет дана правовая оценка", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что по официальной информации, пассажир осуществил оплату только при контроле, тем самым нарушив правила. Согласно правилам пользования городским транспортом, оплату проезда необходимо совершать сразу при входе в транспорт при проверке документов.

"Пассажир провоцировал контролера агрессивными и оскорбительными высказываниями. Со стороны контролера никакого физического воздействия в отношении к пассажиру применено не было", - уточнили в пресс-службе.