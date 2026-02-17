Рейтинг@Mail.ru
Синоптик сообщил, когда в Москве будет пик похолодания - РИА Новости, 17.02.2026
16:48 17.02.2026
Синоптик сообщил, когда в Москве будет пик похолодания
Пик похолодания в Москве ожидается в ночь на среду, температура местами в столичном регионе опустится до минус 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 17.02.2026
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
снегопад в москве
москва
московская область (подмосковье)
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, снегопад в москве
Синоптик сообщил, когда в Москве будет пик похолодания

Уличный термометр
Уличный термометр . Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пик похолодания в Москве ожидается в ночь на среду, температура местами в столичном регионе опустится до минус 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Пик похолодания в Москве ожидается уже ближайшей ночью. Температура опустится до минус 17 - минус 19 градусов. В Подмосковье до минус 17 - минус 22, в отдельных районах до минус 24. Завтра характер погоды примерно такой же, как сегодня, до минус 8 - минус 10", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что в ночь на четверг начнется небольшой снег, температура уже будет около минус 12 - минус 14 градусов. Днем снег усилится, начнутся метели, а температура повысится до минус 5 - минус 7 градусов.
Заголовок открываемого материала