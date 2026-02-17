Синоптик сообщил, когда в Москве будет пик похолодания

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пик похолодания в Москве ожидается в ночь на среду, температура местами в столичном регионе опустится до минус 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик отметил, что в ночь на четверг начнется небольшой снег, температура уже будет около минус 12 - минус 14 градусов. Днем снег усилится, начнутся метели, а температура повысится до минус 5 - минус 7 градусов.