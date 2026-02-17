https://ria.ru/20260217/moskva-2075000652.html
Синоптик сообщил, когда в Москве будет пик похолодания
Пик похолодания в Москве ожидается в ночь на среду, температура местами в столичном регионе опустится до минус 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 17.02.2026
