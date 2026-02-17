Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о метели и снежных заносах на дорогах в четверг - РИА Новости, 17.02.2026
16:30 17.02.2026 (обновлено: 16:31 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/moskva-2074994354.html
Москвичей предупредили о метели и снежных заносах на дорогах в четверг
Спасатели предупредили о метели, ветре с порывами до 17 метров в секунду и снежных заносах на дорогах в четверг в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T16:30:00+03:00
2026-02-17T16:31:00+03:00
общество
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
снегопад в москве
москва
россия
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Спасатели предупредили о метели, ветре с порывами до 17 метров в секунду и снежных заносах на дорогах в четверг в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в течение суток 19 февраля в Москве ожидается очень сильный снег. Метель, ветер порывами 12-17 метров в секунду, на дорогах снежные заносы", - говорится в сообщении.
Синоптик назвал регионы, в которых выросли гигантские сугробы
