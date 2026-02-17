https://ria.ru/20260217/moskva-2074994354.html
Москвичей предупредили о метели и снежных заносах на дорогах в четверг
Москвичей предупредили о метели и снежных заносах на дорогах в четверг - РИА Новости, 17.02.2026
Москвичей предупредили о метели и снежных заносах на дорогах в четверг
Спасатели предупредили о метели, ветре с порывами до 17 метров в секунду и снежных заносах на дорогах в четверг в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T16:30:00+03:00
2026-02-17T16:30:00+03:00
2026-02-17T16:31:00+03:00
общество
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
снегопад в москве
москва
россия
Москвичей предупредили о метели и снежных заносах на дорогах в четверг
МЧС предупредило москвичей о метели и снежных заносах на дорогах в четверг