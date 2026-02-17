Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала, когда в Москву вернутся снегопад и метель - РИА Новости, 17.02.2026
14:01 17.02.2026
Синоптик рассказала, когда в Москву вернутся снегопад и метель
Синоптик рассказала, когда в Москву вернутся снегопад и метель
Снегопад и сильная метель вернутся в Москву после солнечных дней, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 17.02.2026
общество, москва, татьяна позднякова, снегопад в москве, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Снегопад в Москве, Погода
Синоптик рассказала, когда в Москву вернутся снегопад и метель

Позднякова: снегопад и метель вернутся в Москву к середине недели

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальной службы убирает снег у Кремлевской стены на Красной площади в Москве
Сотрудник коммунальной службы убирает снег у Кремлевской стены на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Сотрудник коммунальной службы убирает снег у Кремлевской стены на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Снегопад и сильная метель вернутся в Москву после солнечных дней, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"У нас выходит южный циклон, который принесет нам вновь снег, местами сильную метель, заносы на дорогах, но в то же время и ослабление морозов. Так что такая неустойчивая погода у нас ожидается на этой неделе", - сказала Позднякова, отвечая на вопрос о погоде после солнечных дней.
Ранее синоптик сообщала, что солнечная погода ожидается в Москве 17 и 18 февраля.
Казанский Кремль во время метели - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Синоптик назвал регионы, в которых выросли гигантские сугробы
ОбществоМоскваТатьяна ПоздняковаСнегопад в МосквеПогода
 
 
