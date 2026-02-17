Рейтинг@Mail.ru
12:52 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/moskva-2074931187.html
Организатора пансионата для пожилых в Москве отправили под домашний арест
Организатора пансионата для пожилых в Москве отправили под домашний арест
2026-02-17T12:52:00+03:00
2026-02-17T12:52:00+03:00
Организатора пансионата для пожилых в Москве отправили под домашний арест

Организатора пансионата для пожилых в Новой Москве отправили под домашний арест

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Предпринимательница, по вине которой из-за пневмонии погибли трое постояльцев пансионата в Новой Москве, отправлена под домашний арест, сообщили РИА Новости в ГСУСК России по Москве.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала РИА Новости, что ведомство проводит эпидрасследование из-за данных о госпитализации 12 постояльцев пансионата в деревне Пенино Троицкого района Новой Москвы с симптомами ОРВИ. Столичный главк СК РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Уголовное дело находится на контроле прокуратуры.
"Следственным управлением по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного следственного управления СК России по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)... Следствием индивидуальному предпринимателю предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
По данным следствия, индивидуальный предприниматель, действуя группой, организовала на земельном участке в деревне Пенино на территории Новой Москвы пансионат для проживания пожилых людей. В дальнейшем предпринимательская деятельность по проживанию, питанию и бытовому обслуживанию велась без обязательного уведомления Роспотребнадзора, а также с многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологических правил и норм. В том числе пищевая продукция поступала без товарно-сопроводительной документации, у персонала отсутствовали медицинские книжки и одновременно с изготовлением пищевой продукции проводился ремонт производственных помещений.
Вследствие антисанитарных условий в пансионате произошло массовое заболевание пневмонией - острой инфекцией верхних дыхательных путей, что послужило госпитализацией 26 постояльцев, трое из которых скончались.
Следователями совместно с сотрудниками Роспотребнадзора в ходе осмотра места происшествия были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства, изъята необходимая документация, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские.
