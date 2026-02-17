Организатора пансионата для пожилых в Москве отправили под домашний арест

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Предпринимательница, по вине которой из-за пневмонии погибли трое постояльцев пансионата в Новой Москве, отправлена под домашний арест, сообщили РИА Новости в ГСУСК России по Москве.

По данным следствия, индивидуальный предприниматель, действуя группой, организовала на земельном участке в деревне Пенино на территории Новой Москвы пансионат для проживания пожилых людей. В дальнейшем предпринимательская деятельность по проживанию, питанию и бытовому обслуживанию велась без обязательного уведомления Роспотребнадзора, а также с многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологических правил и норм. В том числе пищевая продукция поступала без товарно-сопроводительной документации, у персонала отсутствовали медицинские книжки и одновременно с изготовлением пищевой продукции проводился ремонт производственных помещений.