В Москве спасли десять человек при пожаре в многоэтажном доме
В Москве спасли десять человек при пожаре в многоэтажном доме - РИА Новости, 17.02.2026
В Москве спасли десять человек при пожаре в многоэтажном доме
Десять человек, в том числе ребенка, спасли, по уточненной информации, пожарные при возгорании квартиры в семнадцатиэтажном жилом доме на востоке Москвы,... РИА Новости, 17.02.2026
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
россия
2026
В Москве спасли десять человек при пожаре в многоэтажном доме
На востоке Москвы ребенка и 9 взрослых спасли при пожаре в высотке