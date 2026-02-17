https://ria.ru/20260217/moskva-2074923005.html
При пожаре в жилом доме на востоке Москвы спасли восемь человек
Восемь человек спасли пожарные при возгорании квартиры в семнадцатиэтажном жилом доме на востоке Москвы, пожар удалось локализовать, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 17.02.2026
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
россия
Новости
ru-RU
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
