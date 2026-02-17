При пожаре в жилом доме на востоке Москвы спасли восемь человек

Пожар в семнадцатиэтажном жилом доме на востоке Москвы