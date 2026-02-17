Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в жилом доме на востоке Москвы спасли восемь человек
12:16 17.02.2026
При пожаре в жилом доме на востоке Москвы спасли восемь человек
При пожаре в жилом доме на востоке Москвы спасли восемь человек
происшествия, москва, россия, мчс россии
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в жилом доме на востоке Москвы спасли восемь человек

При пожаре в многоэтажке на востоке Москвы спасли восемь человек

Пожар в семнадцатиэтажном жилом доме на востоке Москвы
© Кадр видео из соцсетей
Пожар в семнадцатиэтажном жилом доме на востоке Москвы
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Восемь человек спасли пожарные при возгорании квартиры в семнадцатиэтажном жилом доме на востоке Москвы, пожар удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Открытое горение происходит в квартире на четвертом этаже жилого дома по адресу: Напольный проезд, 6.
"Спасены восемь человек. Принятыми мерами пожар локализован", - говорится в сообщении ведомства.
При пожаре в хостеле на севере Москве пострадали девять человек
16 февраля, 16:28
Происшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
