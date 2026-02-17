ФСБ задержала организатора незаконной миграции в Москве

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Уголовное дело о незаконной миграции возбуждено в Москве, задержан организатор, который фиктивно устраивал иностранцев, в том числе из Латинской Америки, на работу и присваивал их зарплату, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена противоправная деятельность группы лиц, организовавших незаконный канал миграции для граждан одной из стран Латинской Америки и стран ближнего зарубежья", - говорится в сообщении.
Установлено, что участниками группы была организована схема легализации иностранцев на территории РФ посредством оформления поддельных миграционных документов. Организатор вводил иностранных граждан в заблуждение и, пользуясь их неосведомленностью в вопросах российского миграционного законодательства, занимался фиктивным трудоустройством и присваивал их заработную плату.
Он был задержан сотрудниками ФСБ России. На территории загородного дома, где было организовано общежитие и офис фирмы, проведены обыски. Обнаружены и изъяты многочисленные поддельные документы, электронные носители информации и средства связи.
"ГУ МВД России по городу Москве возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 322.1 (организация незаконной миграции организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации) УК России. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных фигурантов принимаются процессуальные решения", - добавляется в сообщении.