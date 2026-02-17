Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала организатора незаконной миграции в Москве - РИА Новости, 17.02.2026
10:15 17.02.2026
ФСБ задержала организатора незаконной миграции в Москве
ФСБ задержала организатора незаконной миграции в Москве - РИА Новости, 17.02.2026
ФСБ задержала организатора незаконной миграции в Москве
Уголовное дело о незаконной миграции возбуждено в Москве, задержан организатор, который фиктивно устраивал иностранцев, в том числе из Латинской Америки, на... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T10:15:00+03:00
2026-02-17T10:15:00+03:00
происшествия
россия
москва
латинская америка
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
москва
латинская америка
происшествия, россия, москва, латинская америка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Москва, Латинская Америка, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ задержала организатора незаконной миграции в Москве

В Москве задержали организатора незаконной миграции из Латинской Америки

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Бойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Уголовное дело о незаконной миграции возбуждено в Москве, задержан организатор, который фиктивно устраивал иностранцев, в том числе из Латинской Америки, на работу и присваивал их зарплату, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена противоправная деятельность группы лиц, организовавших незаконный канал миграции для граждан одной из стран Латинской Америки и стран ближнего зарубежья", - говорится в сообщении.
Установлено, что участниками группы была организована схема легализации иностранцев на территории РФ посредством оформления поддельных миграционных документов. Организатор вводил иностранных граждан в заблуждение и, пользуясь их неосведомленностью в вопросах российского миграционного законодательства, занимался фиктивным трудоустройством и присваивал их заработную плату.
Он был задержан сотрудниками ФСБ России. На территории загородного дома, где было организовано общежитие и офис фирмы, проведены обыски. Обнаружены и изъяты многочисленные поддельные документы, электронные носители информации и средства связи.
"ГУ МВД России по городу Москве возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 322.1 (организация незаконной миграции организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации) УК России. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных фигурантов принимаются процессуальные решения", - добавляется в сообщении.
ПроисшествияРоссияМоскваЛатинская АмерикаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
