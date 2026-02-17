ФСБ задержала организатора незаконной миграции в Москве

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Уголовное дело о незаконной миграции возбуждено в Москве, задержан организатор, который фиктивно устраивал иностранцев, в том числе из Латинской Америки, на работу и присваивал их зарплату, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.