В Москве непрерывно ликвидируют последствия снегопада

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно ликвидируют последствия снегопада, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
«
"Городские службы непрерывно ликвидируют последствия снегопада. По прогнозам синоптиков, сегодня сохранятся небольшие осадки. Ночью и ранним утром провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем по мере выпадения осадков", - говорится в публикации на платформе Max.
Отмечается, что повсеместно организованы работы по уборке снега. Под особым контролем - очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы.
«
"В течение всего светового дня будет проводиться очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения", - добавляется в сообщении.