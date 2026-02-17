Рейтинг@Mail.ru
В Москве непрерывно ликвидируют последствия снегопада
07:59 17.02.2026
В Москве непрерывно ликвидируют последствия снегопада
Городские службы Москвы непрерывно ликвидируют последствия снегопада, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. РИА Новости, 17.02.2026
Уборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Уборка снега в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно ликвидируют последствия снегопада, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Городские службы непрерывно ликвидируют последствия снегопада. По прогнозам синоптиков, сегодня сохранятся небольшие осадки. Ночью и ранним утром провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем по мере выпадения осадков", - говорится в публикации на платформе Max.
Отмечается, что повсеместно организованы работы по уборке снега. Под особым контролем - очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы.
"В течение всего светового дня будет проводиться очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения", - добавляется в сообщении.
 
МоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)Снегопад в Москве
 
 
