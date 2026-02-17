https://ria.ru/20260217/moskva-2074823995.html
В Москве группа молодых людей избила мужчину
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Группа молодых людей, нарушавшая общественный порядок, избила местного жителя в одном из районов Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУСК РФ по столице.
"Выявлено сообщение о том, что в одном из районов на территории города Москвы
, группа молодых людей, грубо нарушая общественный порядок и желая противопоставить себя окружающим, а также продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, напала и избила местного жителя. По данному факту... незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ
(хулиганство)", - говорится в сообщении в Telegram-канале
ведомства.
Правоохранители отметили, что в настоящее время все участники и обстоятельства произошедшего устанавливаются.