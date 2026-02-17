Рейтинг@Mail.ru
В Москве группа молодых людей избила мужчину - РИА Новости, 17.02.2026
00:27 17.02.2026 (обновлено: 00:28 17.02.2026)
В Москве группа молодых людей избила мужчину
В Москве группа молодых людей избила мужчину - РИА Новости, 17.02.2026
В Москве группа молодых людей избила мужчину
Группа молодых людей, нарушавшая общественный порядок, избила местного жителя в одном из районов Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУСК РФ по... РИА Новости, 17.02.2026
В Москве группа молодых людей избила мужчину

В одном из районов Москвы группа молодых людей избила местного жителя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудники полиции на улице Москвы
Сотрудники полиции на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции на улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Группа молодых людей, нарушавшая общественный порядок, избила местного жителя в одном из районов Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУСК РФ по столице.
"Выявлено сообщение о том, что в одном из районов на территории города Москвы, группа молодых людей, грубо нарушая общественный порядок и желая противопоставить себя окружающим, а также продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, напала и избила местного жителя. По данному факту... незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Правоохранители отметили, что в настоящее время все участники и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Сотрудники следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Избившим девушку-инвалида подросткам в Кузбассе проведут экспертизу
15 февраля, 14:36
 
