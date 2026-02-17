В Москве группа молодых людей избила мужчину

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Группа молодых людей, нарушавшая общественный порядок, избила местного жителя в одном из районов Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУСК РФ по столице.

Правоохранители отметили, что в настоящее время все участники и обстоятельства произошедшего устанавливаются.